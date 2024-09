Fatima Yamaha is terug met een track die de dansvloer in lichtelaaie zet

Hoe vaak heb je What’s A Girl To Do de afgelopen twee jaar gehoord? Er was een periode dat de track van Fatima Yamaha niet meer weg te denken was in clubs en op festivals, waarbij de eventuele absentie van het liedje zelfs een beetje onwennig voelde.

Vandaag laat Dekmantel Araya horen, het nieuwe Bas Bron-materiaal dat hoogstwaarschijnlijk ­– en volledig terecht – dezelfde prominente plek gaat eisen in je toekomstige avondjes uit. De track leunt op de kenmerkende electro-funk waar de Amsterdamse producer om bekend staat, dat ondanks het donkere, romantische randje de dansvloer in lichtelaaie belooft te zetten.

Videos by VICE

Het liedje is een eerste voorproefje van de gelijknamige EP die op 7 februari via Dekmantel uitkomt. Op de andere tracks moeten we dus nog even wachten, maar op de titels Romantic Bureaucracy en Piayes Beach Bar and Grill valt alvast heerlijk weg te dromen. Beluister Araya hieronder: