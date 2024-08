Welkom in de wereld van de altijd lachende Feyenoord-vlogger SkillieCam

Jezelf constant filmen in een voetbalstadion wordt meestal niet gewaardeerd onder fanatieke supporters. De kans is groot dat je erop wordt aangesproken of je camera wordt gesloopt. Daarom bestaan er bijna geen vloggers onder fanatieke supporters. Maar Lorencio ‘Skillie’ van Dorp is een uitzondering in Nederland. In zijn vlog neemt Skillie de kijker wekelijks mee in zijn leven als fanatiek Feyenoord-supporter.

Skillie gaat in de vlog heel vaak naar De Kuip, duikt soms het Rotterdamse nachtleven in en rookt regelmatig een jointje. Maar wat hij ook doet, Skillie lacht er altijd bij. Zijn vlog is de afgelopen anderhalf jaar vooral populair geworden onder Feyenoord-supporters en heeft nu ruim drieduizend abonnees op Youtube. Om erachter te komen waarom Skillie is gaan vloggen, of hij er weleens gezeik mee krijgt, en hoe hij altijd zo megapositief blijft over Feyenoord, spreek ik met hem af op Rotterdam-Zuid.

Als ik café Het wapen van Johan’s binnenloop, groet Skillie me hartelijk en vraagt hij of ik een shotje wil. Hij en wat andere jongens hebben die net besteld. Ik bedank vriendelijk. Als het shotje achterover geklapt is, gaan we naar de rookruimte van het café, waar een wietgeur hangt. We gaan zitten, en Skillie begint een joint te draaien.

VICE Sports: Hoi Skillie, hoe is het?

Skillie: Goed. Lekker relaxed zoals je ziet.

Het gaat lekker met je vlog. Kun je vertellen hoe het allemaal begonnen is?

Ik ben begonnen met het kampioenschap, op de dag dat we tegen Excelsior speelden. Ik wilde dat vastleggen, want ik weet hoe ik ben: op een gegeven moment ben ik dronken, de dag daarna weet ik niet meer wat ik allemaal gedaan heb en een half jaartje later al helemaal niet meer.

Dus het was eigenlijk een soort geheugensteuntje.

Precies. En ook een mooi aandenken voor mijn zoontje. Die kan zo later alsnog het kampioenschap van 2017 met mij meemaken.

Maar Feyenoord werd toen geen kampioen.

Nee. Beter ook. Bij die wedstrijd tegen Excelsior zat ik in De Kuip tegen een scherm aan te kijken, helemaal niet leuk. De week daarna, toen was het raak. Dat was geweldig, gekkenhuis. Mijn zoontje is toen ook verwekt. Hoe mooi is dat?

Wanneer besloot je om de opnames op Youtube te zetten?

Later pas. Ik zat met wat vrienden over de opnames te praten en toen dachten we dat er misschien wel een vlog in zat. Ik ben toen met de beelden aan de slag gegaan en heb het online gezet. Het werd goed opgepakt. Natuurlijk is er ook weleens kritiek van andere supporters, dat ik niet moet filmen in De Kuip, maar gewoon naar de wedstrijd moet kijken. Althans, ik ben er in de praktijk nooit op aangesproken, maar zag het alleen op social media. De meeste mensen die het niet tof vinden komen uit 020. Maar ja, dat hoort erbij.

Ben je niet bang om door de vlog in Amsterdam herkend te worden als fanatieke Feyenoorder?

Nee, ik ben pas geleden ook gewoon naar dat café van Lil’ Kleine in Amsterdam geweest. Vind ik hartstikke tof. Ik had een T-shirt aan en mijn armen zaten vol met Feyenoord- en Rotterdam-tattoos, maar ik had nergens last van. Die gozer daar bij de deur had op zijn achterhoofd een grote tattoo van 020. Niks aan de hand, joh. Ik snap ook wel dat die mensen daar voor die club zijn, ik zou ook niet anders willen. Stel je voor dat die club er niet meer is en alle Ajacieden ineens voor ons zijn, dan heb ik niks meer om boos op te worden. Hier in Rotterdam heb je ook van die gasten die voor 020 zijn. Aan hen heb ik meer een hekel dan aan die in Amsterdam. Je komt hiervandaan, toch?

Vorige zomer was je op een Rotterdams festival betrokken bij een opstootje met iemand in een Ajax-shirt. Wat is daar volgens jou toen precies gebeurd?

Klopt. Afgelopen zomer op het Metropolis Festival hier op Zuid trad de rapper Leafs op. We stonden te chillen daar, zagen we opeens dat zijn back-up MC een Ajax-shirtje droeg. We gingen toen eerst naar de beveiliging voor het podium om te zeggen dat ze er wat aan moesten doen. Bleek dat ze van tevoren al tegen hem gezegd hadden dat-ie beter dat shirt uit kon trekken, omdat er problemen van zouden komen. Nou, toen zijn we doorgelopen en hebben we het zelf maar geregeld. We zijn het podium opgegaan en hebben het hem duidelijk gemaakt. Ik snap niet dat zijn manager zoiets niet uit zijn kop lult.

Die dag stond wel op verschillende sites dat Feyenoord-hooligans het optreden hadden stilgelegd. Is dat niet ook schadelijk voor de club?

Wij zijn helemaal geen hooligans. Natuurlijk, als het moet staan wij ons mannetje, maar wij profileren ons niet als hooligans. Wij zijn gewoon jongens van de laan [de Beijerlandselaan, red.] die lekker chillen in de kroeg. Het is niet echt ons ding om af te spreken in de bossen en dan te gaan vechten.

Zou je beeldmateriaal van rellen gebruiken voor je vlog?

Nee, dat kan echt niet. Niet omdat ik rellen nou zo afkeur, maar omdat ik die mensen niet in de problemen wil brengen. Ik ben naar Rome geweest met Feyenoord, toen het zo verschrikkelijk fout ging met de politie, en die fontein. Dat gaf me toch wel wat adrenaline. Ik heb er niet aan meegedaan of zo, maar ik heb het wel allemaal gezien. Ik vond die trip echt tof om mee te maken. Die politieagenten hebben de Feyenoord-supporters ook wel wat genaaid. Ze hebben geprovoceerd en sommigen van ons trapten erin en hebben meegedaan.

In je vlog is wel te zien dat jullie regelmatig drank mee naar binnen smokkelen en blowen in De Kuip. Ben je niet bang dat de beveiliging naar je vlogs kijkt?

Als dat zo is, dan is dat zo. Daar doen we niet moeilijk over. In de zomer had een vriend van ons een keer trek in bier tijdens de rust, maar dan niet dat evenementenbier. Toen ging hij het stadion uit om bij het restaurant tegenover De Kuip wat ander bier te kopen. Wij dachten: die zien we na de wedstrijd pas weer. Komt-ie opeens terug, doet hij zijn shirt omhoog en haalt hij vier of vijf flessen bier tussen zijn broekriem vandaan. Dat was een leuke tweede helft!

De laatste tijd leeft er wat negativiteit onder Feyenoord-supporters, door het wisselvallige voetbal en de komst van een nieuw stadion. Hoe zie jij dat?

In De Kuip is het altijd warm omdat je met zijn allen zo dicht bij elkaar staat. Zelfs als het koud is en waait. Maar laatst tegen Emmen was het ineens niet meer zo druk. Ik had een shirt en een jas aan, maar ik had het gewoon koud. Door al die lege plekken voelde ik de wind in het stadion. Dat is niet goed.

Ik heb ook gehoord dat de goedkoopste seizoenkaarten in het nieuwe stadion tussen de vier- en vijfhonderd euro gaan kosten. Mijn seizoenkaart kost nu bijna driehonderd, dat leg ik ook al niet zo effe op tafel neer. Ik kan wel zeggen dat ik dan maar geen seizoenkaart koop, maar ik zal toch een manier vinden om dat geld bij elkaar te krijgen. Dat gaat bijna iedereen doen. Ondanks dat ze zeggen van niet. Kijk, wij maken Feyenoord. Het zit in ons bloed. We zullen altijd blijven komen, zelfs als ze de arbeiders liever niet hebben.

Wat is voor jou, los van de kampioenswedstrijd, nog meer een speciale wedstrijd geweest?

Die tegen Besiktas in 2014. De Turkse supporters hebben toen mijn hart gestolen, zij zijn net zo fanatiek als de Feyenoord-supporters. Ik zie nog een van die gasten boven op het hek van het vak staan, die heeft echt indruk op mij gemaakt. Veel Feyenoorders zongen toen ook dat de moeder van Allah een hoer is. Dat vind ik echt onder de gordel, je weet ook dat die jongens van Besiktas daarop gaan reageren. Dat was echt niet nodig. Uiteindelijk moet je iedereen in zijn of haar waarde laten. Voor mij is de hele wereld gelijk, landen zie ik niet. Rotterdam dan weer wel. Als mensen aan mij vragen waar ik vandaan kom, zeg ik altijd Rotterdam.

Wat voor leuke dingen maak je mee door je vlog?

Ik word weleens herkend. Laatst bijvoorbeeld door een jongetje van een jaar of twaalf. Zijn moeder vroeg of ik met hem op de foto wilde, en dat heb ik natuurlijk gedaan. Wel onder de voorwaarde dat hij goed zijn best moet doen op school. De jeugd heeft de toekomst, weet je. Die moet je koesteren. Vorige week was er ook een man die kort daarvoor mijn vlog had ontdekt, en gelijk daarna alle afleveringen heeft zitten kijken. Dat is leuk om te horen. Het begint in Rotterdam nu echt wel te leven.

Denk je dat een vlog zoals SkillieCam ook in andere steden of bij andere clubs succes kan hebben?

SkillieCam kan alleen in Rotterdam gemaakt worden. In een andere stad of bij een andere club krijg je weer heel iets anders. Ik denk wel dat als er zoiets als dit gemaakt wordt in Amsterdam, het meer succes zou hebben. Amsterdammers helpen elkaar omdat het Amsterdam is, of het nou goed of slecht is. In Rotterdam moet je voor alles vechten. Maar dat geeft niet, dat is alleen maar goed. Als je het in Rotterdam kan maken, dan kun je het overal maken.

