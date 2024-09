​Knokkende koeien in een Zwitserse arena

Lang geleden organiseerden de Romeinen gladiatorgevechten in het amfitheater van Martigny – een klein stadje in een pittoreske vallei in het zuidwesten van Zwitserland. Tegenwoordig wordt deze plek gebruikt voor het jaarlijkse festijn waarbij runderen het tegen elkaaropnemen in spetterende koeiengevechten.

Zo’n tweehonderd Hérens-koeien vechten op dit traditionele toernooi met elkaar voor de eer, de eer van hun baas, status en geld. De Hérens-koe is een speciaal ras, dat niet per se bekend staat om z’n enorme melkproductie, maar wel zeer geliefd is omdat deze dieren nogal vechtlustig zijn.

Anders dan bij Spaanse stierengevechten, lijken deze Zwitserse koeien met elkaar te vechten omdat ze daar zelf gewoon best wel zin in hebben. Wanneer er koeien zich als nieuwkomers bij een kudde aansluiten, moet de onderlinge hiërarchie opnieuw bepaald worden, en dat gebeurt dan altijd door middel van stevige vechtpartijen.

Als een koe te bang is om te vechten, wordt ze niet gedwongen – ze verliest gewoon een paar punten en na twee verliezen valt ze uit de competitie. De laatste zeven knokgrage koeien in iedere gewichtsklasse strijden om de felbegeerde titel ‘Queen’, en het hoogtepunt van het toernooi is wanneer de Queens van alle gewichtsklassen het tegen elkaar opnemen in de finale. Traditioneel wordt er ondertussen raclette gegeten en fendant (witte wijn uit de streek) gedronken.

Fotograaf Jojo Schulmeister ging naar het laatste koeiengevecht van dit seizoen, dat op 4 oktober plaatsvond.