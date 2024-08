Illias Teirlinck neemt de vreemdste situaties in zijn leven voor de lens

In België stikt het van de rondpunten met rare standbeelden, vogelkastvormige flitspalen en huizen met hoge hagen. Of er een correlatie is met het hoge aantal verdomd lekkere fotografen, daar hebben we niet meteen cijfers van. Wat er ook van zij: we hebben in wat potjes geroerd en donkere kamers bezocht, wat ons tien talentjes opleverde waar jij straks aan de toog over kan uitpakken.

Illias Teirlinck is onze flitspaal van de week. Hij vangt flitsen van echte dingen in de veelvuldige vreemde situaties die zijn leven hem voorschotelen. Deels door toeval (zegt hij), deels door genialiteit (zeg ik). Een man die de afstand van een golfbal tot golfbalgat meet, een bomma die een andere bomma met dezelfde jas van de trap helpt, optredende mensen die getekende silhouetten worden, geen enkele opsomming die kan eindigen in “enzovoort”.

Videos by VICE

Illias verlengt door zijn oog voor spanningsboog je gewoonlijke aandachtspanne van 0,03 seconden tot, euh, lang. Wanneer ik hem bel zegt hij “normaal is goed genoeg”, en daarna verwijst hij in relatie met zijn foto’s en mijn artistieke opmerkingen over zijn werk naar ‘pars pro toto’ een stijlfiguur uit de les Latijn van heel lang geleden. Dat hij voor De Morgen fotografeert verklaart misschien zijn oog voor crescendo en uitgepuurde beelden, of misschien ook helemaal niet. Illias doet alleszins iets even vreemds, scherps en uiteenlopends als de figuren die hij vastlegt.

Bekijk meer VICE fotoreeksen van Belgische fotografen. Ben je of ken je zelf een getalenteerde fotograaf? Stuur ons dan een mailtje: beinfo@vice.com

Volg VICE België razendsnel op Instagram, Twitter en Facebook.

Bekijk hier meer werk van Illias.