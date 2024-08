Floyd ‘Money’ Mayweather promoot nu ook cryptocurrencies

Je hebt misschien al wel gehoord dat bokskampioen Floyd Mayweather van cryptocurrencies houdt. De afgelopen maand postte hij er twee keer wat over op social media. Wat je misschien nog niet hebt gehoord, is dat het eerste bericht van Mayweather, dat eind juli online verscheen, een persoonlijk bericht was. Achter het tweede bericht zit wel een marketingbedrijf.

Dat bedrijf, met de naam Crypto Media Group, aast op endorsements van beroemdheden als nieuwe standaard om digitaal geld aan de massa te slijten. Het is een controversiële zet, aangezien critici steeds vaker zeggen dat de markt ervoor ernstig overhyped is geraakt. Toch leek het promobericht van Mayweather erop gericht om maximale publiciteit te halen: hij publiceerde het bericht in aanloop naar zijn gevecht met Conor McGregor, dat afgelopen zaterdag plaatsvond.

Ik kom Mayweather’s nieuwe schnabbel voor het eerst op het spoor vanwege een hashtag. Hij zet op woensdag 23 augustus, een paar dagen voor het gevecht, een tweet online waarin hij reclame maakt voor een binnenkort lancerende Initial Coin Offering (ICO, een soort crowdfundingactie voor ethereum-apps die miljoenen binnen kan harken zonder ook maar een regel code te gebruiken). De ICO is voor een Noorse startup genaamd Hubii. De tweet heeft de hashtag “#ad”, wat een betaalde actie aangeeft, en “#CryptoMediaGroup”.

Het bedrijf achter de advertentie, de Crypto Media Group, is niet aanwezig op sociale media en hun website is niet meer dan een contactpagina. Als ik de oprichter opbel, CEO Logan Schauer, zegt hij dat het bedrijf op dat moment precies vijf dagen bestaat. Het is ze gelukt een deal te sluiten met Mayweather dankzij wederzijdse connecties en eerdere ervaring in het adverteren op digitale media.

“Ons doel is om [de ICO-markt] voor de massa te maken in plaats van voor een klein groepje cryptocurrency-investeerders,” zegt Schauer aan de telefoon. “We willen de markt de overstap helpen maken van waar het nu is – mondelinge reclame binnen de cryptogemeenschap – naar de mainstream.”

Wegens een vertrouwelijkheidsovereenkomst weigert Schauer in te gaan op hoeveel Mayweather betaald krijgt. Schauer zegt dat Mayweather Hubii-tokens krijgt, maar gaat daar verder niet op in. Op de site van Hubii staat dat de ICO niet openstaat voor Amerikaanse investeerders als Mayweather. De Crypto Media Group krijgt ook Hubii-tokens als deel van hun betaling. “Onze marketing is onze investering,” zegt Schauer.

Mayweathers managementteam reageert niet per mail op meerdere verzoeken om een reactie.

Het handboek van de Crypto Media Group ziet er volgens Schauer ongeveer zo uit: Eerst plaatst de beroemdheid in kwestie een bericht op sociale media. Daarna deelt een netwerk van sociale media-accounts dat wordt gecontroleerd door de Crypto Media Group dat bericht, om de bewustwording te vergroten. Volgens Schauer heeft dit netwerk meer dan 100 miljoen volgers verspreid over Facebook, Twitter en Instagram. Het bedrijf onderhandelt ook met accounts die niet van hen zijn over een soort ruilhandel in gesponsorde berichten om te delen. Op die manier wil het bedrijf sociale media verzadigen met een endorsement van een beroemdheid die door het bedrijf zelf is bekokstoofd.

Een beroemdheid als Mayweather die een crowdsale promoot, gaat veel verder dan de sociale mediastrategie van veel ICO’s. Meestal bestaan die uit Redditposts, een Twitteraccount en berichtgeving in kanalen die specifiek aan cryptocurrency gewijd zijn. Maar professionele atleten die ICO’s promoten is niet alleen een grote verandering in de wereld van cryptocurrencies. Normaal gesproken steunen beroemdheden producten die al bestaan, zoals frisdrank of een bepaalde sneaker. In dit geval brengt Mayweather een fundraiser onder de aandacht voor een product dat nog niet eens is uitgegeven.

Over het algemeen geldt dat hoe meer mensen tokens kopen tijdens een ICO en die verhandelen, hoe waardevoller die tokens worden. Mayweather en de Crypto Media Group lopen allebei enorm binnen door een succesvolle ICO van Hubii.

Op het moment van schrijven heeft de ICO van Hubii meer dan $1,3 miljoen dollar binnengehaald en meer dan drie miljoen tokens uitgegeven in ongeveer 48 uur. De verkoop eindigt op 7 september. Schauer zegt dat het bedrijf zich aan het voorbereiden is op nog een ronde promoties van Mayweather, en ook dat een andere beroemde atleet die Schauer niet bij naam mag noemen blijkbaar al interesse heeft getoond in een partnerschap.

Hubii bestaat al als nieuwsaggregator, en het idee achter het creëren van tokens is dat mensen ze kunnen gebruiken om mee te betalen voor content. Als iemand bijvoorbeeld een podcast maakt, kan diegene een smart contract schrijven waarin vastgelegd is dat als iemand de podcast embedt of deelt, de maker in Hubii-tokens betaald krijgt. Volgens de website van het bedrijf zit onder andere voormalig hoofdredacteur van Reuters David Schlesinger in de raad van advies. Dit alles, bovenop de aantrekking die Mayweather op de mainstream heeft, zorgt ervoor dat de ICO vrijwel zeker winstgevend is, maar zorgt er niet per se voor dat het idee van Hubii ook succesvol wordt.

Veel ICO’s klinken een stuk minder legitiem dan Hubii. Juist dat soort schimmige transacties heeft de ICO-markt het imago gegeven van een wilde westen vol met halfbakken tokenideeën om snel rijk mee te worden. De Crypto Media Group wil deze markt legitiemer maken, zegt Schnauer, door alleen ICO’s te promoten die niet schimmig zijn. “Als we een deal sluiten met een ICO, is dat omdat ze het idee leuk vinden en denken dat het haalbaar is,” zegt Schnauer.

Het is duidelijk dat de Crypto Media Group op de voorgrond wil staan van mainstream-advertenties voor cryptocurrencies en ICO’s met een groot budget. Als ze daarin slagen, gaan we waarschijnlijk een stuk meer bekende gezichten zich zien uitspreken voor denkbeeldig geld.