Congo, foto’s en propaganda, een review van de koloniale geschiedenis

Het is een feit dat de geschiedenis van de Belgische kolonisatie van Congo niet erg transparant wordt weergegeven. Een tekort aan informatie of herkenning, zelfs brainwashing… Dit tijdperk leek ons altijd al problematisch ondanks de vele concrete getuigenissen. Boeken, verhalen, foto’s, er is vanalles om ons te informeren over dit donkere hoofdstuk in de geschiedenis.

Vandaag stellen steeds meer mensen de rol van verschillende verduisteringsmaatregelen rond deze gebeurtenissen in vraag door kennis te verspreiden en een confrontatie aan te gaan tussen de zaken die ons verteld werden en wat er echt gebeurd is. Open monumentendagen opgedragen aan dekolonisatie, lezingen over de geschiedenis van het koloniale verleden van België, boeken over de geschiedenis van de Congolezen die de gruwelijke daden meegemaakt hebben. Cultuur lijkt de rol over te nemen van de geschiedkunde voor het blootleggen van de gebeurtenissen die plaats hebben gevonden onder het regime van Leopold II.

Sandrine Colard, kunsthistorica voor moderne en hedendaagse Afrikaanse kunst en fotografie brengt ons Recaptioning Congo, een tentoonstelling in het FOMU Antwerpen over de rol van fotografie in de kolonisatie en onafhankelijkheid van Congo. Deze periode overspant bijna 100 jaar, sinds de officiële oprichting van de kolonie in 1882 tot de onafhankelijkheid van Congo in 1960. De expo wil helpen begrijpen hoe de ontwikkeling van fotografie een meer genuanceerde betekenis kan geven aan deze turbulente periode in de geschiedenis. In Recaptioning Congo zie je de perspectieven van Belgische en Afrikaanse fotografen over hoe de kolonie en de Congolezen werden voorgesteld, in Congo en België.

