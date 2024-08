‘Forever’ van Cosmo V is een rauw Rotterdams sprookje

Cosmo V lijkt een popster te zijn uit een parallel universum waar alles nét iets anders is dan in onze realiteit. Haar dromerige stem zou bijvoorbeeld zo passen in een scène van een David Lynch-film – zo eentje waarbij je maar niet kan opmaken of het nou hopeloos romantisch is, of juist ontzettend droevig. Datzelfde gevoel roept haar nieuwe video voor de single Forever op, waarin de Rotterdamse samen met twee prachtige metgezellen door de havens van haar thuisstad zweeft. Na het zien van de clip – waarin niet wordt bespaard op glanzend leer, dikke auto’s en transgender engelen – krijg je zin om eventjes uit deze saaie werkelijkheid te stappen. En wat houdt je eigenlijk tegen om dat niet te doen? Hup, verdwijn, maar bekijk eerst de video hierboven.