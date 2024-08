Die geilerds die je in de Berlijnse seksclub tegenkwam? Zo zien ze er overdag uit

Een nacht uitgaan in de fetisjscene van Berlijn roept veel interessante vragen op. Wie is die man met die leren broek die op zijn knieën langs de urinoirs kruipt? Wat zit er onder dat latex varkensmasker? Wat doet de halfnaakte neon-elf eigenlijk voor de kost?

Fotograaf Kseniya Apresian maakte portretten van ravers in hun werkkleding en hun fetisj-outfits. Haar fotoserie Dresscode laat niet alleen twee kanten van dezelfde persoon zien, maar ook twee kanten van dezelfde stad.

Apresian komt oorspronkelijk uit Moskou. Toen ze vijf jaar geleden voor het eerst in Berlijn uitging, was ze meteen om. Twee jaar geleden verhuisde ze naar de stad, waar ze als grafisch ontwerper werkt en fotografie studeert. ’s Nachts gaat ze naar clubs en feesten zoals Pornceptual, Berghain en KitKatclub, waar ze mensen in leer, latex en, eh, maliënkolders ontmoet. En precies die mensen, die tevens gidsen, laboranten en accountmanagers zijn, zie je op haar foto’s terug.

Deze mensen zijn allebei maatschappelijk werker

VICE: Hoi Kseniya, wanneer denk jij dat de mensen op jouw foto’s eigenlijk verkleed zijn? Als ze naar hun werk gaan of gaan clubben?

Kseniya Apresian: Goeie vraag. Als ze uitgaan, zijn ze echt zichzelf. Het is iets speciaals voor hen.

Hoe kwam je op het idee om beide kanten te laten zien?

Ik had in de club een man ontmoet die me allemaal lijpe raveverhalen vertelde. En toen besefte ik dat hij ook in een ambassade werkte. Zijn kledingkast thuis hing vol met witte overhemden. Dat was niet de enige keer dat ik geschokt was door hoe groot het contrast kan zijn tussen de alledaagse kleding van mensen en hun feestoutfits. Het project draait om iets diepers dan alleen maar een outfit; sommige van de mensen hebben echt twee verschillende persoonlijkheden.

Deze jongen werkt bij een bank

Hoe ontdekte je dat?

De manier waarop mensen zich voor de camera gedragen verschilt per outfit die ze dragen. In hun cluboutfit zijn hun bewegingen verfijnder en laten ze meer emoties zien. Toen de jongen die bij een bank werkt zijn ravekleren en hoge hakken aantrok en zichzelf insnoerde, had ik echt het gevoel dat hij volledig zichzelf werd. Hij was niet meer bang voor de camera en leek erg gelukkig.

Sommige van de geportretteerden zijn erg jong, terwijl anderen je ouders hadden kunnen zijn. Waren er verschillen tussen hen?

Niet echt. De mensen die al heel lang uitgaan, zijn wat kieskeuriger geworden. Ze zeggen dat de scene vroeger minder commercieel was en meer underground.

Dit meisje is schrijver van beroep

Wat bracht al deze mensen naar Berlijn?

Sommigen zijn Duits, maar vaak zijn het expats. Een paar vertelden me dat ze hierheen zijn gekomen voor het nachtleven, maar de meesten zijn hiernaartoe gekomen voor hun werk of voor de liefde.

Jij bent zelf van Rusland naar Berlijn gekomen.

In Moskou is dit nachtleven onmogelijk. De sociale klassen zijn daar enorm vastomlijnd: iemand met een conservatief en normaal leven zou zich niet zo laten gaan qua kleding. Ik heb gestudeerd voor computerprogrammeur en het zou met zo’n baan ondenkbaar zijn om dit te doen. Hier in Berlijn feesten zelfs van die start-up-types de hele tijd.

Overdag werkt deze meneer als anesthesist, ‘s avonds trekt hij zijn maliënkolder aan

Heb jij te maken met kledingvoorschriften in het dagelijks leven?

Ik werk als grafisch ontwerper, dus ik draag gewoon wat ik wil.

Heb je nog iets over jezelf geleerd toen je met dit project bezig was?

Ik vroeg me af: waarom gaan mensen zo vaak uit? En toen realiseerde ik me dat uitgaan model staat voor een perfecte samenleving. In de club is iedereen blij en word je nooit afgewezen. Niemand wordt boos op je vanwege je gedrag – nou ja, meestal dan. Mensen steunen elkaar.

Overdag hard werken in de politiek, ‘s nachts lekker zwiepen met het zweepje

Fetisj- en ravemode is nu een trend. Wat vind je daarvan?

Op de rommelmarkten kom je af en toe verkopers tegen die deze kleren verkopen door iets te schreeuwen als: “Zo kom je de KitKat gegarandeerd binnen!” Maar voor mijn helden is het iets wat diep vanbinnen zit. Zij volgen geen trends en kopiëren anderen niet.

Was het moeilijk om mensen te vinden voor deze fotoserie?

Een paar waren goede vrienden van me, de rest heb ik via een oproepje op de Facebookpagina van de KitKatClub gevonden. Voorheen benaderde ik mensen in de clubs en gaf ik hen mijn kaartje, maar op de een of andere manier vergaten ze me dan altijd weer. Heel gek.

Is het voor jou nu makkelijker om te raden wat voor persoon er achter een masker zit?

Je bedoelt of iemand werkt als kleuterjuf? Nee, dat blijft onvoorspelbaar. Zelfs voor mij.

Als deze mevrouw geen taalles geeft, trekt ze graag haar netkousen uit de kast

Deze man maakt beroepshalve dingen van hout

Een violist met een voorliefde voor netkousen

Overdag experimenteren in het laboratorium, en ‘s nachts experimenteren met weer andere dingen

Deze vrouw ziet er ongeacht het tijdstip gewoon heel zakelijk uit

Zij studeert overdag linguïstiek, wat ze ‘s nachts doet kunnen we enkel raden

