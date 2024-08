Foto’s die je doen terugverlangen naar de heerlijke trance-tijd van de jaren negentig

Belfast Goes Large is een jaarlijkse rave die wordt georganiseerd door Energy 106, een bekende Ierse piratenradiozender. Zij promoten sinds 1998 dancemuziek in heel Noord-Ierland. Hoewel Energy 106 geen radio meer maakt, hebben ze wel een online station en organiseren ze regelmatig feesten in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Op Belfast Goes Large staan meer dan twintig dj’s in drie ruimtes van de Queens-universiteit, de meest prestigieuze school van het land.

De muziek op die nachten brengt je terug naar de hoogtijdagen van het radiostation. De dj’s draaien voornamelijk trance en dreamhouse — muziek die enorm populair was in de tweede helft van de jaren negentig. En oké, de muziek is voor sommigen misschien een beetje gedateerd, het is blijft een bron van prachtige nostalgie voor mensen die zijn opgegroeid met het luisteren naar danceradio.

Op de editie van dit jaar ontmoette ik ravers die jonger zijn dan Energy 106 zelf, en mensen die deel uitmaakten van de eerste golf van de Ierse ravecultuur. Lokale helden als dj Danny Creegan stonden op het podium om het publiek op te jutten. Ondertussen werd de zaal overspoeld met lasershows en viel er confetti op de shirtloze lichamen van tieners en ravers die oud genoeg waren om de ouders van die tieners te kunnen zijn. “Ik ben opgegroeid met Energy 106, want mijn vader luisterde het altijd,” zegt Brian Woods, een raver uit Belfast. “Hij hield heel erg van muziek met synthesizers. Ik weet niet eens of hij op de hoogte was van de hele cultuur eromheen.” Kort nadat ik met Brian sprak, kwam ik zijn neef tegen, een vader van twee kinderen die zijn verantwoordelijkheden voor een nachtje ontliep om zijn verleden te herbeleven.

De diversiteit op het feest zat ‘m niet alleen in de leeftijdsverschillen. Zes uur lang kwamen kinderen uit de chique wijken in het centrum samen met vreemden uit verre plattelandsdorpjes. Tieners droegen de oude broeken en vissershoedjes van hun ouders — een ode aan de nu modieuze retro ravelook uit de jaren negentig. Mensen wachtten geduldig in de lange rijen bij de bar — een heel andere energie dan in de meeste met drugs en alcohol overladen feesten in en om Belfast.

Belfast Goes Large is misschien een soort reünie, maar het is bovenal een kijkje in de toekomst. In een stad die bekend staat om zijn sociale verschillen, laten dit soort feesten zien dat Noord-Ierland een mooie, beter geïntegreerde toekomst te wachten staat.