Foto’s van de glazen ogen en broodmachines die mensen achterlieten in het openbaar vervoer van Berlijn

Als je ooit een glazen oog of een gasmasker bent verloren tijdens een rit in het openbaar vervoer van Berlijn, en dacht dat je die voorgoed kwijt was, dan hoeft dat helemaal niet zo te zijn. De kans bestaat dat je ‘m terug kan vinden bij het kantoor gevonden voorwerpen van de Berlijnse commissie van het openbaar vervoer – de BVG. In dit kantoor is een diverse en bizarre collectie van voorwerpen opgeslagen – spullen die zijn gevonden op de straten van Berlijn en in de bussen, metro’s en op stations.



Alleen al in 2016 zijn er zo’n 65.000 spullen naar de BVG gebracht – waaronder meer dan 300 mobiele telefoons, een rolstoel, een broodmachine en genoeg paraplu’s om Mary Poppins mee tevoorschijn te toveren. De werknemers van het kantoor – bijna allemaal voormalig treinconducteurs of buschauffeurs – voorzien elk voorwerp met een label met de locatie waar het is gevonden, de datum waarop dat gebeurde, en eventueel ook andere informatie die ze kunnen vinden over de eigenaar.

Videos by VICE

Ongeveer 30 procent van de voorwerpen wordt opgehaald door hun eigenaren. Sommige warhoofden komen twee keer per maand langs om iets op te halen wat ze zijn verloren. Sommige dingen die niet zijn opgehaald, worden zes weken bewaard tot ze naar de veiling gaan. Dat geldt niet voor mobiele telefoons. Die kunnen niet verkocht worden, omdat er persoonlijke informatie op kan staan.

De grootste last van de BVG zijn goedkope paraplu’s. Bijna niemand komt langs om die terug te halen, omdat het goedkoper en makkelijker is om gewoon een nieuwe te kopen. Dus alle verloren paraplu’s zijn verpakt in bundels van 20 of 25, en worden vervolgens zes weken bewaard, voordat ze worden weggedaan.

Scroll naar beneden voor foto’s van gevonden voorwerpen die worden bewaard op het kantoor van de BVG.