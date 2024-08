Foto’s van de meest erbarmelijke studententaferelen

Je studietijd is behalve de beste tijd ooit ook best een loodzware tijd. Het is over het algemeen angstvallig leeg in je portemonnee, het kan weleens voorkomen dat je acht katers per week hebt, en de kans is niet gering dat je met huisgenoten woont die de badkamer laten beschimmelen en hun pannen met chili drie weken lang vergeten af te wassen.

Aangezien we de hele maand september artikelen over het studerende leven hebben gepubliceerd voor de VICE Student Guide, en we dat wilden aankleden met een volvette winactie, stelden we een compleet overlevingspakket samen, met alles wat je nodig hebt om het komende studiejaar door te komen. Een pakket met onder meer een complete thuisbioscoop, een wintersportvakantie (voor tijdens het niet studeren) en een half jaar lang een kamer in het Student Hotel.

Videos by VICE

We vroegen om je beste foto waaruit blijkt hoe erbarmelijk jouw studentenbestaan is. En erbarmelijk waren ze, de situaties op al jullie foto’s.

We zagen naaktslakken in tosti-ijzers, paddenstoelen die uit schimmelende vensterbanken groeiden, padden onder de douche, allerhande lekkages en eindeloze afwas- en vuilnisbergen. Hieronder wat foto’s die het nét niet de winnaar zijn geworden, maar absoluut een eervolle vermelding verdienen:

Linksboven: een pad in het hoekje van de badkamer van Jenna Vreugdenhil. Rechtsboven: de vensterbank van Tess de Ruiter waar een paddenstoel uit groeit. Onder: Ellis Pleune en een tosti-apparaat waar een naaktslak in zit te chillen.

Luca Veth stuurde deze foto van een keuken waar blijkbaar kort daarvoor een bom is ontploft.

Maar, dan de winnaar: Francis Clowting. Francis was acht maanden geleden aan het werk, toen haar huisgenootje haar in paniek opbelde dat hun huis in de fik stond. Ze haastte zich op de fiets naar huis, en zag toen inderdaad dat de brandweer het vuur stond te blussen. De brand begon bij de buren, maar de vlammen sloegen snel over naar hun huis.



“Volgens mij was er een opgerolde elektriciteitskabel in brand gevlogen,” vertelt ze aan de telefoon. “Mijn buurvrouw was net aan het verbouwen en had heel veel spullen in een klein kamertje staan. Dat is toen ontzettend snel in brand gevlogen, waarna het vuur zich snel verspreidde.”

Sindsdien kan Francis haar huis niet in en woont ze tijdelijk weer bij haar ouders. “Het huis moet helemaal gerenoveerd worden. De hele elektriciteit moet opnieuw worden gelegd, we moeten een nieuwe cv-ketel, een nieuwe keuken, de plafonds zijn zwaar beschadigd. Mijn slaapkamer had ook ontzettend veel schade. Door allerlei gedoe over verzekeringen en zo konden ze pas na een half jaar beginnen met verbouwen. Nu lijkt het eindelijk de goede kant op te gaan. Hopelijk is alles 1 oktober af.”

Francis, gefeliciteerd met het VICE-studentenpakket. Je gaat het hard nodig hebben.