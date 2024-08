Foto’s van de ontruiming van het P.C. Hoofthuis in Amsterdam

Drie en een half jaar nadat UvA-studenten het Maagdenhuis bezetten tot ze er werden weggeknuppeld door de Mobiele Eenheid, stonden beide groepen weer tegenover elkaar. Vanochtend vroeg bezette een groep studenten het P.C. Hoofthuis, een van de lesgebouwen van de Universiteit van Amsterdam. Dat deden ze om te demonstreren tegen – en nu volgt er een quote omdat het nogal een hoop dingen zijn maar we het voor de journalistieke volledigheid toch wel willen noemen – “het bezuinigingsbeleid van het kabinet, de uitholling van het onderwijs en de publieke sector in het algemeen, en tegen het College van Bestuur (CvB) van de UvA dat veel te weinig doet aan de verslechtering van het onderwijs, het gebrek aan diversiteitsbeleid en de enorme werkdruk op de universiteit”.

Burgemeester Femke Halsema kwam langs om een goed gesprek te hebben, maar kon weer naar huis toen ze niet werd binnen gelaten. De Uva had ondertussen aangifte gedaan, en rond 17.30 begon de ME met sjorren en porren aan en van de activisten. Fotograaf Raymond van Mil fotografeerde het spektakel.