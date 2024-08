Foto’s van de bloeiende transgemeenschap van Parijs in de jaren zeventig

Pigalle, een buurt in het noorden van Parijs, is speciaal. Het was, en is nog altijd een nachtelijk mekka voor seks, drugs, en andere middelen die ervoor zorgen dat het feestje maar blijft doorgaan.

Jane Evelyn Atwood ontdekte deze wereld in 1978, toen ze voor de eerste keer in Pigalle rondliep. De Amerikaanse fotograaf legde het nachtelijke gestruin in de buurt graag vast. Ze was geïntrigeerd door de transgemeenschap van het district, met name transgender personen die hun geld verdienden met sekswerk.

Nadat ze het vertrouwen van de gemeenschap won fotografeerde Atwood jarenlang een groepje mensen “die onterecht werden gevreesd, geridiculiseerd, uitgesloten en gemarginaliseerd.” Haar werk werd gebundeld in haar laatste boek: Pigalle People, 1978-1979 . Sommige foto’s werden tijdens het fotofestival Rencontres d’Arles in Parijs geëxposeerd.