Foto’s van een magisch tattoofestival in Thailand

In Thailand wachten duizenden mensen op die ene dag in het jaar om de krachtigste tatoeage te krijgen. De bekendste plaats in Thailand om sak yant – met de hand getekende tatoeages van oude geometrische vormen en Boeddhistische gebeden – te bemachtigen, is bij Wang Bang Phra in Nakhon Pathom. Wang Bang Phra ligt ongeveer 80 kilometer ten westen van Bangkok. Daar staan mensen uren in de rij om een tatoeage te krijgen tijdens een ceremonie die Wai Kru heet. Tijdens Wai Kru kunnen ze ook de kracht van de tatoeage die ze al hadden opladen. De Thai geloven namelijk dat de tattoo’s na een tijd hun kracht verliezen. De ceremonie viel dit jaar op 3 maart.

Tijdens Wai Kru vinden zegeningen van monniken en rituelen plaats, om eer te betuigen aan de geest van Luang Pho Poen, een Thaise Boeddhistische monnik uit de twintigste eeuw die bekend stond om zijn kennis van sak yant. Tijdens de ceremonie geven dragers van sak yant zich vaak over aan hevige trances, waarin ze de kenmerken van hun tattoo’s aannemen. Ze krullen hun vingers als de klauwen van een tijger of bootsen de bewegingen van de hindoe-god Hanuman na.

Videos by VICE

Sak yant-tatoeages zouden de drager ervan beschermen tegen zowel aardse als bovennatuurlijke bedreigingen, en brengen geluk. Ze vormen een connectie met de spirituele wereld en zijn een zichtbare bewaker van iemands veiligheid. Sommige mensen geloven dat de tatoeages hen immuun maken voor steekpartijen, geweerschoten, dierlijke aanvallen en andere soorten van gevaar.

Om de tatoeage te krijgen van een ajarn – een meester – moet je tegen meer bestand zijn dan de pijn van een metalen staaf van een meter lang die door je huid priemt. Er zijn regels die je moet volgen, zoals niet drinken, om er zeker van te zijn dat de heilige markering werkt zoals hij bedoeld is. Verschillende sak yant-tatoeages, met oud Khmer-schrift en mythologische wezens, worden op specifieke delen van het lichaam geplaatst, afhankelijk van het ontwerp. Nadat de ajarn klaar is met zijn werk fluistert hij een mantra over de tatoeage om hem zijn kracht te geven.

Toen de Wai Kru van dit jaar was afgelopen bleven aanhangers zich verzamelen om sak yant te laten zetten. Ze brachten offers van bloemen, wierook en sigaretten aan de ajarn . Terwijl mensen bleven wachten op hun beurt, was het stil in de tempel en heerste er een sfeer van ingetogen verwachting. Ondanks de vele bordjes waarop stond dat roken niet was toegestaan, staken veel mensen een sigaret op om de tijd te doden.

Het was de vierde Wai Kru op rij voor Dta, een 28-jarige man uit Bangkok. “Ik heb twee sak yant-tatoeages. Het is juist erg belangrijk om ze vandaag te laten maken want elk jaar is er maar één dag om sak yant te maken die zo krachtig zijn.”



Volg VICE Nederland ook op Instagram om op de hoogte te blijven van onze zinderende fotoseries en nieuwste documentaires.