Foto’s van geïmproviseerde voetbaldoeltjes in Engeland

Fotograaf Michael Kirkham uit Liverpool is de afgelopen twee jaar door Engeland gereisd, op zoek naar de meest geïmproviseerde voetbaldoeltjes die hij kon vinden. VICE sprak Kirkham in Liverpool over ‘Urban Goals’, het project waarvoor hij foto’s maakte van de geïmproviseerde goaltjes.

“Ik zag vroeger in de wijk Granby altijd een goaltje op de muur, op de hoek van Jermyn Street. Ernaast had iemand RIP Chedz gespoten. Ik weet niet wie Chedz was, maar hij zal wel dood zijn gegaan. Door dat goaltje ging ik nadenken over de omgevingen waarin kinderen op straat leren te voetballen.”

Chadderton, Oldham

Urban Goals heeft daarom een dubbele betekenis. Het staat voor de goaltjes die in de steden worden gecreëerd, maar ook over de dromen van de jeugd uit die steden. Michael is eigenlijk dakdekker en heeft geen opleiding in de fotografie, maar zijn werk ziet er tof uit. Het is een eerbetoon aan het leven van de Engelse arbeidersklasse. Het project zou eerst alleen over goaltjes in Liverpool gaan, maar ook goals uit Glasgow, Leeds, Stoke-on-Trent, Sheffield, Birmingham en andere steden zijn er nu in opgenomen. Michael heeft geen rijbewijs, dus doet alles te voet of met het openbaar vervoer.

Het was best een klus om de goaltjes te vinden. “Toen ik besloot verder te kijken dan alleen Liverpool, koos ik eerst voor de logische steden, zoals Manchester, Londen, Glasgow, Belfast en zo. Ik schreef dat in een notitieblokje de locaties van bushaltes en treinstations op, zodat ik bij pleintjes rond kon zoeken. Ik ging die haltes dan langs en liep een beetje rond. Zo is het project tot stand gekomen.”

Manningham, Bradford

De fotoserie is een eerbetoon aan wijken die zijn vergeten door de overheid. Ze staan voor plekken waar de jeugd een trapveldje zou willen, maar het moet doen met een paar palen zonder net, of een schildering op de muur. De meeste doeltjes die Michael heeft geschoten zijn geschilderd op de zijkanten van pubs, winkels, stations of huizen. Of het zijn simpele metalen frames bij fabrieken.

Sommigen worden misschien alleen gebruikt voor potjes van vijftien minuten tijdens werkpauzes, anderen nonstop door kinderen op plekken waar niks anders te doen is dan een balletje trappen. “Ik wilde deze wijken laten zien,” zegt Michael. “Hoe verwaarloosd ze zijn, genegeerd door de overheid, soms al generaties lang. Je vindt dit soort doeltjes nauwelijks in rijke wijken. Je vindt ze op plekken waar niemand van lijkt te houden.”

Zo’n verlept doeltje, geschilderd tegen een muur van een winkeltje, is meer dan twee symbolische palen en een lat. Het staat voor de dromen van de kinderen die er een balletje trappen.

Cobridge, Stoke-On-Trent

Walton, Liverpool

Toryglen, Glasgow

