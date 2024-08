Foto’s van hedendaagse Vikingen die hun tradities in stand houden

Toen de Scandinavische Verzetsbeweging, een groep neonazi’s, afgelopen september probeerde om een mars door de Zweedse stad Gotenburg te houden, was de Italiaanse fotograaf Matteo Congregalli aanwezig om het evenement vast te leggen. In de grote menigte van tegendemonstranten viel hem één groep op – Vikingen.

De Vikingen die bij de tegendemonstratie aanwezig waren maakten deel uit van het netwerk Vikingar Mot Rasism (Vikingen Tegen Racisme), waarvan de leden willen laten zien dat je prima je tradities kunt koesteren zonder een racistische lul te zijn. Na de mars kwam Congregalli in contact met een aantal van de Vikingen, die hem de moderne Vikingcultuur lieten zien – vooral die in Skåne, de zuidelijkste provincie van Zweden, maar ook in Noorwegen. Net als veel mensen zouden doen, ging Congregalli ervan uit dat moderne Vikingen zich vooral bezighielden met re-anactment, maar hij kwam er al snel achter dat het echt een manier van leven is.

Door met de groep te praten, ontdekte Congregalli ook dat leven als een Viking in Zweden steeds populairder is geworden, sinds het land zich in 1994 aansloot bij de EU. “Ik had het idee dat [het feit dat Zweden zich bij de EU aansloot] betekende dat we een deel van onze Zweedse identiteit verloren,” vertelde Ola, een lid van de Vikinggroep Halsingarna, aan de fotograaf. “Door lid te worden van een Vikinggroep kunnen ik en veel anderen onze historische identiteit behouden.”

Kristin, een Noorse Vikingstrijder, zet haar helm goed op voor een oefenveldslag tijdens een wintersessie in februari 2018

“Toen ik begon met het fotograferen van de Vikingcultuur, besefte ik al snel dat het een snel groeiende subcultuur is,” vertelde Matteo Congregalli. “En net als met andere subculturen, zijn de Vikingen van vandaag op zoek naar een zeker doel. Sommigen verhuizen in de lente en zomer naar Vikingdorpen, terwijl anderen gewoon min of meer in een Viking veranderen als ze thuiskomen na werk. Maar de meesten zijn het hele jaar bezig met Vikingtradities, van midwinterfeesten tot Vikingbruiloften.”

Bekijk hieronder meer van Matteo Congregalli’s foto’s van moderne Vikingen:

Carl Mikael Bengtsson met zijn twee honden in Zweden. Carl is historicus en gothi – een heidense priester. Oktober 2017

Ragnar en Kiin zijn getrouwd. Hier staan ze buiten het Vikingdorp Foteviken in Skåne. December 2017

Kristin Hage in Noordwegen. Februari 2018

Ingelin Skei in het Noorse Tistedal. Februari 2018

Nora Front in het Noorse Tistedal. Februari 2018

Cecilie Bredesen Libakken in Noorwegen. Februari 2018

Dag Lekander maakt deel uit van de Vikinggroep Halsingarna. November 2017

Waldemar Hällström, lid van Halsingarna. November 2017