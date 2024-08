Foto’s van jonge skaters in bankenparadijs Luxemburg

“Mensen denken vaak dat Luxemburg een saaie plek is. Maar wat de skatescene hier betreft, klopt dat helemaal niet. Oké, onze scene is veel kleiner dan op andere plekken, maar dat is niet noodzakelijk negatief. Het zorgt ervoor dat we veel actiever zijn en dat iedereen skate met iedereen.” –Sven (20)

“De meeste jongeren hier hebben geen persoonlijkheid en volgen gewoon de trends. En het uitgaansleven is ook schijt. Dus ja, je kan wel zeggen dat Luxemburg een saai land is. Maar door met elkaar op te trekken, maken we onze eigen stad. Alle skaters die ik ken, vinden het leuk om hier te wonen omdat er hier echt wel perfecte skatespots zijn. Maar ja, als we echt konden kiezen, zouden we natuurlijk nog liever in Californië, Barcelona of Praag zitten.” – Luca (21)

“Als je saai bent, gaat je omgeving ook saai zijn. Maar als je weet hoe je een plek of een stad interessanter kunt maken, door bijvoorbeeld te skaten, gaat die plek ook mee-evolueren.” – Ivan (20)

Fotograaf Cléo-Nikita Thomasson volgde deze Luxemburgse jongeren anderhalf jaar voor haar fotoreeks Bank. De vierentwintigjarige Française die lang in België woonde, had net twee dagen in Berlijn doorgebracht om de modeshow Seek en de Adidas Cup in beeld te brengen, toen ze op de terugweg in een busje het idee kreeg om deze fotoreeks te maken. Iets later bevond ze zich al op een bankje van Skatepark Péitruss, vlak bij een aquaduct in Luxemburg-Stad.

Laten we eerlijk zijn, bij Luxemburg denk je eerder aan rijke bankiers en belastingsontduiking dan aan skaters. Maar de rijke investeerders die hier zowat elke maand een nieuwe bankgebouw laten bouwen, creëren daarmee onbewust ook steeds weer nieuwe skatespots voor een groep gepassioneerde jonge mensen.

Cléo werkte opnieuw rond haar favoriete thema: adolescentie. “Ik was meer gefascineerd door het bloed op de grond en hun sproeten gemengd met zweet dan door hun skatetrucjes. De typische kenmerken van de skatescene zijn volgens mij doorzettingsvermogen, sterke vriendschappen en verzet tegen alles waar ze schijt aan hebben. Achter hun boards schuilt veel bescheidenheid en goede wil.”

Skaters fotograferen terwijl je er zelf niets van bakt is een beetje intimiderend. Zoals bij elk fotoproject, was het belangrijk om hun vertrouwen te winnen. “Ik moest echt deel uitmaken van hun bende, zodat ze helemaal zichzelf zouden zijn voor de lens. Ik kwam terecht in een groep met alleen maar jongens, allemaal tussen de 18 en 20 jaar, die een soort mengeling van Luxemburgs en Engels spraken. Dat was best intimiderend.”

Toch slaagde ze in haar opzet: op het einde waren de jongens super open. Ze vertrouwden haar en veroordeelden haar niet. Bovendien wisten ze allemaal goed genoeg dat hun medewerking zou resulteren in heel wat mooie foto’s.

Cléo heeft zelf ook geprobeerd te skaten, maar hield er een dubbele breuk aan over gevolgd door een ziekenhuisbezoek in Luxemburg. We kunnen niet zeggen dat ze zichzelf niet heeft gesmeten.

Meer van Cléo vind je op haar website en haar Instagram.

