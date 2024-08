Foto’s van jonge Venezolanen die demonstreren in Caracas

Deze maand is het twintig jaar geleden dat Hugo Chávez in Venezuela aan de macht kwam tijdens de Bolivariaanse revolutie, maar niemand in het Zuid-Amerikaanse land viert dat. Het land zit in een diepe politieke crisis: de zittende president Nicolas Maduro, die Chavéz opvolgde na zijn dood in 2013, is verdreven door oppositieleider Juan Guaidó, die zichzelf op 23 januari uitriep tot interim-president. Maduro werd in mei 2018 herkozen voor een termijn van zes jaar, maar er werd tijdens die verkiezing veelvuldig melding gemaakt van kiesfraude. Gauidó’s presidentschap wordt gesteund door de VS, Canada en de EU, en door de meeste buurlanden van Venezuela.



De politieke onrust wordt versterkt door de diepe socio-economische crisis waarin het land verkeert, en waardoor sinds 2014 al meer dan drie miljoen het land zijn ontvlucht, vooral naar Brazilië en Colombia. De achterblijvers lijden onder hyperinflatie en een groeiend tekort aan eerste levensbehoeften als voedsel en medicijnen.

Een jonge man op de weg op het punt dat de protesten iets kalmeerden.

Maar door Guaidó’s aanstelling als interim-president is de hoop wedergekeerd. De 35-jarige politicus wil Maduro slopen, samen met alle systemen die hij in werking heeft gesteld. Sinds eind januari zijn Venezolanen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de voedsel- en voorraadtekorten, hyperinflatie en het regime van Maduro in het algemeen. De staat heeft meedogenloos op die protesten gereageerd. Het leidde tot arrestaties en zelfs doden. De laatste demonstraties vonden afgelopen dinsdag plaats, in verschillende steden in het land. Er werd geëist dat humanitaire hulp zou worden toegelaten in het land. Momenteel wordt die hulp bij de grenzen tegengehouden door Maduro’s mannen.

Aan de frontlinie van deze protesten staat de Venezolaanse jeugd. Ze hebben maskers op en zijn bewapend met Molotovcocktails. Hoewel de politie ze probeert tegen te houden met bruut geweld, laten ze zich niet kennen.

Veel kinderen in Caracas leven op straat door de extreme armoede en wijdverbreide criminaliteit.

Het huidige regime slaat misschien zijn laatste uren. Het lijkt te worden verdreven door internationale krachten en de druk die wordt uitgeoefend vanaf de straten van Caracas.

Bekijk hieronder de foto’s uit Caracas:

Venezolanen hebben een sterke band met hun vlag, en dat was goed zichtbaar. Hun respect voor de vlag is vergelijkbaar met de Amerikanen en hun stars and stripes.



Deze jonge demonstrant was een van meest ziedende figuren die we zagen. Hij gebruikte zijn hamer om stukken steen los te slaan en die als projectielen tegen de politie te gebruiken. In zulke gevallen aarzelt de politie vaak niet om het vuur te openen.

Vanuit de auto voelen tegenstanders van Maduro zich vrij om hun vreugde uit te drukken. Er hing een sterk gevoel van hoop in de lucht.

Door de oplopende spanningen kiezen veel demonstranten ervoor om hun gezicht te verbergen.

Toen deze vrachtwagen langsreed werd hij direct staande gehouden, en beklommen. De bestuurder werd gedwongen zijn vrachtwagen achter te laten. Het doel was om de weg ermee te blokkeren, maar iemand had al snel de benzine uit de tank gezogen – een kostbaar goed in Venezuela. Ook de trailer werd opengebroken en geplunderd.

Een jonge demonstrant met pigmentvlekken, die kunnen ontstaan door ondervoeding en de slechte leefomstandigheden in het land.

Gravel maakt molotovcocktails nog gevaarlijker.

Een andere demonstrant die molotovcocktails aan het maken is.

Deze demonstrant richt zijn ogen op de barricade van de Nationale Politie.

Een jonge demonstrant die zich tussen de volwassenen begaf.

Twee agenten arriveren op een motor om de demonstranten weg te jagen. Ze schieten in de lucht met echte munitie om de aanwezigen angst aan te jagen.

Een demonstrant loopt over een biljet heen. De bolivar, de Venezolaanse valuta, is nagenoeg niets meer waard. Sommige demonstranten gooien de biljetten door de lucht.