Foto’s van kleurrijke en poëtische etalages in Cuba

Etalages reflecteren meestal de dromen en verlangens van consumentisme en laatkapitalisme. Maar onder het communistische regime van Cuba vertellen deze ramen een compleet ander verhaal. Tijdens de Revolutie, de ‘speciale periode’, de val van de Sovjet-Unie en de dood van Castro moesten de decorateurs van die etalages – die werden ingehuurd door de overheid – de schaarste en armoede zien om te toveren naar utopische visies van economische groei.



De Duitse kunstenaar Alexa Hoyer die woont in Brooklyn raakte geïnspireerd door de mysterieuze, beeldende en tijdloze schoonheid van deze etalages. Ze deed er twee jaar over om deze verzameling foto’s te schieten. Storefronts nodigt ons uit om een kijkje te nemen in de dromen en het culturele bewustzijn van een worstelend land. “Er zijn een hele hoop mooie dingen die onzichtbaar zijn, en uiteindelijk nooit gezien worden,” vertelt raamdecorateur Romero Salazar uit Havana aan de kunstenaar.



Bekijk Storefronts hieronder:

Videos by VICE

Bekijk de rest van de foto op Alexa Hoyer’s website.