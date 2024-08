Deze Belgische fotografe maakte foto’s van mini mensjes, mega bergen en vooral veel sneeuw

Veel mensen die zich voor een maand in een hut in Abondance in de Haute-Savoie zouden begeven, zouden als verveelde delinquenten krullen uit de houten muren snijden met hun zakmes. Catherine Lemblé daarentegen zit aan tafel in haar ingesneeuwde Alpen hut, zonder internet en zonder telefoon. Ze denkt rustig na over wanneer ze de haard gaat aansteken, waar ze vandaag naartoe wandelt en wat ze zal eten. Met een jaszak vol film sleet ze de bergtoppen af, om totaal intuïtief te vangen wat beweegt in het landschap. Catherine moet niet vechten tegen koortsige claustrofobie in de bergen, zij krijgt “cabin fever” in de stad.

“Zit dat mini mensje bij die gigantische berg ook in de selectie nu?”, vraagt ze. Catherine toont in haar beelden onze nietige mensheid — iets waar de Duitse taal zonder twijfel een meer accurate term voor heeft — ingekapseld in een overdonderend wit.

Meer werk van Catherine Lemblé vind je op haar website en Instagram.

