In Libanon vergeten mensen hun problemen door erop los te driften

Bij de naam Tripoli denk je misschien vooral aan de hoofdstad van Libië, maar ook de op een na grootste stad van Libanon draagt deze naam. Hoewel het ooit een welvarende stad was, heeft de overheid haar taken jarenlang verwaarloosd, waardoor het inmiddels de armste stad van het land is.



In 2018 meldden de Verenigde Naties dat 60 procent van de inwoners van een van de kwetsbaarste wijken geen baan had. Sindsdien is de situatie alleen nog maar erger geworden: de economie van Libanon is het afgelopen jaar ingestort en in augustus vond er een grote explosie plaats in hoofdstad Beiroet, waarna de regering aftrad. Op dit moment is er nog altijd geen nieuwe regering. In Tripoli lijden veel mensen honger en wordt er al een jaar gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Afgelopen januari werden de demonstraties met veel geweld neergeslagen: veiligheidstroepen schoten met scherp op de menigte, met 74 gewonden tot gevolg.

Auto’s die buiten het circuit geparkeerd staan.

De inwoners van Tripoli hebben een goede manier gevonden om stoom af te blazen: driften om precies te zijn. Daarbij geef je op hoge snelheid bewust een ruk aan het stuur van je auto, zodat je zijwaarts door een bocht glijdt. Eind december 2020, op een zondagmiddag, kwamen vrienden en familieleden vanuit heel Libanon samen om te zien hoe racers hun motoren lieten ronken en banden op het asfalt lieten branden. Ze legden een slalomparcours af dat was uitgezet met oranje verkeerskegels en blauwe jerrycans. Terwijl het geluid van de brullende motoren over het circuit galmde, leek het even alsof iedereen zijn problemen was vergeten.

Mensen kijken vanaf een afstandje toe.

De menigte langs het circuit.

Een driftende auto

Mensen kijken naar de race terwijl ze een waterpijp roken.

Pas op als ik kom in die bocht.

Deelnemers wachten op hun beurt.

Jonge fans bewonderen de auto’s.

Een driftende auto op het circuit.

