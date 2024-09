Frank Ocean heeft een mysterieuze livestream op zijn site geplaatst

Frank Ocean is tegenwoordig eerder een soort mythisch figuur in plaats van een muzikant van vlees en bloed met echte releases. Met als gevolg dat een groot deel van de wereldbevolking hypergevoelig reageert op elk teken van leven van Frank Ocean. Elke beweging, hoe klein ook, wordt gevolgd en dus staren er deze morgen mensen alweer een tijdje naar een livestream die op de website van Frank Ocean is geplaatst.

In de rechterhoek van de video zie je het logo van Apple, wat zou kunnen betekenen dat het om een release via Apple Music gaat. Maar wat is het? Een video? Het hele album? Komt Frank Ocean straks in beeld gelopen om in slow motion zijn middelvinger naar de camera op te steken? Deelt hij straks hier de releasedatum voor 2026? We hebben recht op antwoord.

Volgens een update op Twitter is de stream op zijn website een geloopt videoproject van Francis Siriano, die ook de video voor Lost in 2013 regisseerde. Er is ook een nieuwe foto van Frank Ocean zichtbaar in de geupdate code van de site, en ik weet niet waar de foto naar hint maar het zal vast iets betekenen. Bekijk de video hier (tip: op je telefoon of via Safari werkt het het beste).

The stream on Frank Ocean’s website is a looped video art project by Francis Soriano. Ty @okdaria 4 screenshot pic.twitter.com/Q5i1HgPi1R — Frank Ocean Daily (@TeamFrankDaily) August 1, 2016