Fresku over zijn worsteling met zijn Nederlandse en Antilliaanse identiteit

Dit is de tweede aflevering van The Therapist, de serie van VICELAND waarin bekende Nederlanders tijdens intieme therapiesessies het hemd van het lijf worden gevraagd door psychiater Glenn Helberg.

In deze sessie legt rapper Fresku z’n ziel op tafel. Fresku heeft een Nederlandse moeder en een vader uit Curaçao. Hij groeide op in Nederland, maar verhuisde als kind op een dag halsoverkop naar het land van z’n vader. Nog altijd worstelt hij met die ingrijpende gebeurtenis. Net als met de band met zijn broertje, en bovenal zijn identiteit. Hij voelt zich net zo Nederlands als Antilliaans, maar dat wordt hem nauwelijks in dank afgenomen. Antilliaanse jongens verwijten hem soms “te Nederlands” te zijn, Nederlanders noemen hem “excuusneger” op Twitter als hij weer eens op tv is geweest. Die stompzinnige hokjes – Fresku haat ze.

