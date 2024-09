FUEL: Het dieet van vechter Kron Gracie

Voordat een vechter heer en meester wordt op de mat, moet hij zich doorheen een hoop brutale trainingsdagen worstelen. In deze aflevering van FUEL proberen we MMA- en jiu-jitsuvechter Kron Gracie bij te houden. Hij eet al meer dan een jaar geen vlees, en dat is allesbehalve typisch voor een vechter van zijn kaliber.

Voor Kron, die geboren werd in de legendarische familie Gracie in Rio de Janeiro, is vechten een tweede natuur. Hij trad in zijn vader en grootvaders voetsporen, en schoot naar de top als jiu-jitsuvechter lang voordat hij zijn eerste MMA-wedstrijd vocht in 2014.

Videos by VICE

Kron wordt ‘Ice Cream Kron’ genoemd omdat hij zo legendarisch koel blijft onder druk, maar je zal hem zelden betrappen op een ijsje. De nodige brandstof voor zijn dagelijkse minitriatlon gevolgd door enkele uren jiu-jitsules geven aan zijn studenten, haalt hij uit lichte, natuurlijke snacks en heel veel sapjes. Pas na al dat sporten, eet hij zijn eerste vaste maaltijd.

Seizoen 2 aflevering 3 van FUEL. Kijk verder