Ga even liggen en droom weg bij de Belgische mistroostigheid van Vaal

Het fantastische blog Ugly Belgian Houses is op een of andere manier altijd een van de eerste gespreksonderwerpen die ik aansnijd als ik een Belg ontmoet. Alsof onze koddige zuiderburen met z’n allen in dit soort wanstaltige etablissementen wonen, of kasteeltjes als dit als het hoogtepunt van hun vaderlandse architectuur zien. Gelukkig heb ik vanaf vandaag een nieuw thema om het ijs mee te breken: de Belgische steenweg.

Vaal – een Gentse noiseband waar je tot op heden waarschijnlijk nog nooit van had gehoord – geeft een schitterende ode aan dit typisch Vlaamse fenomeen. Waar we in Nederland doodgegooid worden met straatnamen als Kerkstraat, Kastanjelaan en Dubbeleworststeeg, vind je in België in elke stad op z’n minst tweehonderd steenwegen. In de video voor Knopen neemt Vaal je mee langs wat van die “perfecte, mistroostige en poëtische” straten. De grimmige muziek past perfect bij dit decor, en laat je als je niet oppast ook nog eens in een existentiële crisis belanden.



Enfin, zet de video hieronder aan, ga even liggen en droom weg bij de sombere klanken en beelden van Knopen.