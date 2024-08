Gebakken cheeseburgerrijst

Porties: 4

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Totaal: 30 minuten

Ingrediënten

100 gram spek, in dunne plakjes

1 kleine ei, in dunne ringen

100 gram Amerikaanse gele mosterd, plus extra om erbij te serveren

150 gram rundergehakt

zeezout en versgemalen zwarte peper

500 gram gekookte witte rijst (liefst een dag oud)

225 gram cheddar, geraspt

1 stronk ijsbergsla

225 gram augurkjes, in plakjes

geroosterde sesamzaadjes, voor de garnering

Videos by VICE

Bereidingswijze

1. Verhit een wok op middelhoog vuur. Voeg de bacon toe en bak in 4 minuten knapperig. Voeg de ui toe en bak tot deze zacht is in zo’n 3 minuten. Roer er nu de mosterd door, laat 1 minuut meebakken en schep het mengsel vervolgens in een kom.

2. Voeg het gehakt in de wok en bak rul, bruin en gaar in 5 minuten. Breng op smaak met zout en peper en voeg het bacon-uimengsel weer aan de wok toe, samen met de gekookte rijst. Bak alles ongeveer 4 minuten. Breng op smaak met meer zout, meer mosterd en roer er de cheddar door.

3. Verdeel de gebakken rijst over vier kommen en serveer met ijsbergslabladeren en plakjes augurk. Strooi er nog wat sesamzaad over en serveer met bakjes ketchup en mosterd.