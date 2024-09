‘Geeter’ van Lost Bear is een liedje over plantjes water geven

Hoe vertaal je een liedje over plantjes water geven naar beeld? Precies: je vraagt iemand om een gieter op z’n hoofd te zetten. Dat is wat Lost Bear deed in hun videoclip voor het nummer Geeter (het Engelse woord voor gieter). Het nummer is afkomstig van het album Inside The Dragon, dat net uit is.



In de clip zie je een man (die dus een gieter op z’n hoofd heeft) rondlopen, op zoek naar plantjes om water te geven. Hij vindt enkel beton, wat wellicht een metafoor is voor het een of ander (of misschien bedoelen ze het juist wel allemaal heel letterlijk? Wie zal het zeggen). Uiteindelijk vindt hij toch waar hij naar op zoek was: een fijn grasveldje om in te gaan liggen.

Als je meer Lost Bear wil horen, kun je Inside The Dragon streamen of kopen​. Voordat je dat doet, kun je hieronder de clip voor Geeter bekijken en overtuigd raken van de noodzaak om de plaat aan te schaffen (en meteen even die zielige Sanseveria in de hoek van je kamer een drankje aanbieden).

