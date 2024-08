Generatie Z over hoe zij beter daten dan vorige generaties

Het concept van daten blijft altijd veranderen. Vroeger betekende het brieven schrijven en soms weglopen van huis om elkaar te ontmoeten. Wat later betekende het mixtapes, de eerste kus en trouwen. Nog wat later ging het vooral om msn. Dan deed je er alles aan om aandacht te krijgen van degene die je leuk vond. Bijvoorbeeld je liefde per ongeluk een berichtje sturen dat “bedoeld was voor een vriend.” En waarvan je “geen idee had” hoe dat bij je vlam terechtkwam.

Niet elke generatie is het met elkaar eens over wat nou de juiste manier van daten is. Mijn moeder denkt dat iedereen die ik leer kennen op Tinder me uiteindelijk zal vermoorden. Ze ziet me liever uitgaan en in het echt met mensen praten dan eindeloos naar rechts en links scrollen door profielfoto’s.

De laatste veranderingen op dategebied hebben we te danken aan generatie Z, ofwel iedereen die 21 jaar of jonger is. Generatie Z tilt daten naar een ander level. Ze zijn schijnbaar geïsoleerd door hun smartphone wat erg weinig seks oplevert. Die uitspraken zijn echter gebaseerd op een klein aantal academische studies en dus niet erg representatief. Veel jongeren vinden daten nog altijd belangrijk. Maar het liefst wel met een beetje hulp van hun smartphone, om de avond te eindigen met een potje wiepen.

We vroegen generatie Z naar de verschillen tussen hun dateleven en die van oudere generaties.

Indyah, 19

Oudere generaties hadden niet dezelfde vrijheid en mogelijkheden om alle vormen van daten te ontdekken. Onze generatie heeft dankzij het internet makkelijker toegang gekregen tot allerlei verschillende mensen. Het is fantastisch dat wij mensen van andere continenten kunnen leren kennen. Maar dat betekent helaas ook dat veel oude gewoonten en gebruiken verloren zijn gegaan. Het is moeilijk om in te schatten of iemand die je leert kennen via het internet goede bedoelingen heeft. Iedereen kiest zelf welke informatie wordt prijsgegeven. Jij kiest zelf of je gelooft wat die persoon je vertelt. Veel mensen creëren torenhoge verwachtingen en gaan ervan uit dat je ze liefde en seks geeft, zonder dat ze energie in jou steken. Onze generatie is ongeduldig, en gewend geraakt aan directe bevrediging. Het is voor ons namelijk makkelijk om een nieuwe date te scoren via sociale media. Ik denk dat het belangrijk is om af en toe rekening te houden met die oude normen en waarden.

Mijn generatie zal minder snel compromissen sluiten, want in de digitale wereld voelt alles tijdelijk. Mensen zijn dus een stuk makkelijker te vervangen. Vroeger was daten iets voor een langere periode. Mensen plaatsten zichzelf niet altijd op nummer één. Ik zou de oudere generaties graag op het hart willen drukken dat wij, tot op de dag van vandaag, veel meer onafhankelijkheid en opties hebben dan zij hadden. Wij zijn dus kritischer geworden in het selecteren. We kiezen niet zomaar voor iemand waar we niet 100 procent zeker van zijn.

Lauren, 19

Ik denk dat de meeste afspraakjes worden gemaakt op sociale media: Instagram, Twitter, en Tinder. Dat is niet ideaal, maar wel de manier waarop het gaat. Omdat we constant met onze telefoon bezig zijn is er binnen onze generatie bijna geen ruimte voor spontaan enthousiasme en live communicatie. Ik deed er zelf ook aan mee, hoor. Maar ik besefte dat je daardoor een hoop mooie momenten kan missen. Ik denk ook dat we sneller ontrouw zijn omdat het zo makkelijk is om met andere mensen te praten op sociale media. Andere generaties konden niet flirten op elk moment van de dag.

Jordan, 18

Ik heb geen geld om iemand op date te nemen. Maar ik zou m’n geld wel sparen als ik iemand speciaals ontmoet. Het meisje dat ik momenteel date heb ik leren kennen via Instagram. Ik stuurde haar een privébericht nadat ik haar een aantal keer had gezien op de universiteit. We kennen dezelfde mensen. Op onze eerste date hebben we wat gekletst bij mij thuis. We geven niet zoveel om ‘echte’ dates. Tegenwoordig betekent een date tijd met elkaar doorbrengen. Er is veel minder druk wanneer iedereen op z’n gemak is. Mijn ouders vinden het raar dat ik veel op date ga, want zij zijn al bij elkaar sinds ze op de universiteit zaten. Ik denk dat oudere generaties gewoon moeten accepteren dat wij makkelijker op date gaan. Het gaat niet elke dag om bloemen en chocolade.

Zoë, 19

Ik denk niet dat er veel is veranderd tussen ons en millennials, op dategebied. Het enige grote verschil zit hem in de platformen die we gebruiken. Als je tegenwoordig wil opvallen zet je gewoon een snapchatverhaal online waarin je er goed uitziet. Vervolgens hoop je dat je vlam dat verhaal oppikt en je een bericht stuurt. Veel mensen zeggen dat romantiek niet meer bestaat omdat we elkaar zo vaak berichten sturen. Oudere generaties zouden die nieuwe technologie juist moeten accepteren want sms’en is helemaal niet erg. Het maakt het juist makkelijker om plannen te maken en nieuwe mensen te ontmoeten. Het voordeel is dat je via berichten mensen kan leren kennen voordat je beslist om elkaar te ontmoeten. Maar op een gegeven moment is het wel belangrijk om elkaar in het echt te zien. De manier waarop wij omgaan met seks is ook helemaal niet zo slecht. Het is juist goed dat mensen duidelijk maken aan elkaar wat ze willen.

Léonard, 18

Ik denk dat onze generatie een stuk relaxter met daten omgaat. Eerdere generaties konden dat niet, want die waren extreem gefocust op het vinden van een partner. Bij hen ging het echt om een gezin te starten, waardoor ze een stuk minder kieskeurig waren in het kiezen van een date.

Daten is nu dus wel wat belangrijker geworden dan dat het toen was. Onze generatie gaat niet direct op zoek naar iemand waar ze de rest van hun leven mee zullen doorbrengen, dus daten is wat dat betreft iets om minder snel hoofdpijn van te krijgen dan toen. We kunnen eerst een heleboel mensen leren kennen, voor we uiteindelijk iemand kiezen om de rest van onze tijd mee door te brengen. Ik denk wel dat het daardoor minder romantisch is. En ook al is het goed dat seks tegenwoordig veel vrijer wordt ervaren, het maakt daten ook moeilijker. Soms zijn relaties enkel gebaseerd op seks en dat is uiteindelijk niet hoe een relatie zou moeten zijn.

Ik denk wel echt dat onze grootouders hun partner kozen uit liefde. Terwijl wij nu iemand afkeuren op details die ons irriteren, en al snel op zoek gaan naar iemand anders. Oudere generaties stuurden elkaar brieven, of liepen stiekem samen weg van huis om samen te zijn. Dat romantische gedachtegoed is bij ons wel weg denk ik, door al dat daten. Het klinkt misschien ouderwets, maar ik vind dat wel iets waardevols.

Josie, 19

Ik was enorm verbaasd dat mijn vriend dit jaar voor Valentijn iets had gepland. We sliepen een nacht in een hotel met een spa. Vaak geven mannen daar geen zak om, en moet het meisje maar uitzoeken waar ze gaan eten en wat ze gaan doen. Waar het bij mijn grootouders draaide om elkaars gezelschap, is onze generatie veel meer bezig met hoe origineel een date is. Dat zorgt voor enorm veel druk soms. Instagram kan je echt het gevoel geven dat andere koppels meer dingen samen doen en beter zijn dan jij en je date. Ik denk dat het de essentie van daten heeft weggenomen.

Binnen onze generatie is het ook veel gemakkelijker om iemand te betrappen op vreemdgaan. Afgezien van dat denk ik dat relaties vroeger natuurlijker en echter aanvoelden, omdat de generatie van nu wanhopiger is om een relatie te vinden. Een van de redenen waarom ik daten via apps maar niks vind. Mensen dwingen zichzelf om iemand te vinden, omdat er zoveel druk is. Ik denk dat de manier waarop mensen bij elkaar worden gezet, omdat ze toevallig dezelfde interesses hebben, belachelijk is. Dat is nooit een reden waarom mensen verliefd worden op elkaar.

Ik vind het wel goed dat het in onze generatie normaal is dat de vrouw soms het voortouw neemt. Daarin zijn we wel echt gegroeid. Vrouwen hoeven niet meer bang te zijn dat ze direct het stempel ‘slet’ krijgen, als ze met meerdere mensen het bed gedeeld hebben, of wanneer ze iemand dumpen.