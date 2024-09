Geniet nog even van de hyperlapse uit ‘Planet Earth II’

Hoewel de BBC-reeks Planet Earth voornamelijk over wilde dieren gaat, had het slotstuk van de tweede serie een bijzonder menselijk trekje. De makers van het programma vroegen Rob Whitworth, die al eerder hyperlapses maakte van Barcelona, Dubai, en Pyongyang, om de grande finale van Planet Earth II te maken. In zijn karakteristieke stijl heeft Whitworth nu Hong Kong onder handen genomen en de natuurlijke habitat van de verstedelijkte homo sapiens gedocumenteerd.

“Door met bewegende camera’s timelapsebeelden te maken, hebben we tijd en ruimte verkleind waardoor je een goed gevoel krijgt van hoe druk de stad is,” aldus de BBC. “Door de vloeiende overgangen maak je een ogenschijnlijk onmogelijke reis door de stedelijke omgeving.”

Planet Earth II is het resultaat van 2.089 draaidagen met in totaal 22 cameramannen, 40 productiemedewerkers en 117 expedities in 40 landen. Het team heeft meer dan 50 verschillende soorten gefilmd, waaronder leguanen die achterna worden gezeten door slangen, luiaards die zoeken naar ware liefde en babyschildpadden die uit hun ei breken. En dan is er ook nog Sir David Attenborough die alles van briljant commentaar voorziet.

Mocht je – en dit is bijna onvoorstelbaar – niet zo zitten te wachten op de knusse stem van Attenborough, dan staat hieronder de hyperlapse zonder zijn commentaar.

Meer werk van Rob Whitworth vind je op zijn website.