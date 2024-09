George Michael liet zien dat gay best cool is

Ik ben geboren in het jaar dat Club Tropicana van Wham! uitkwam (1983). Toen George Michael Freedom ’90 uitbracht, was ik zeven. En op mijn vijftiende was ik zo onder de indruk van de videoclip van Outside, dat ik hem opnam en herhaaldelijk terugspoelde – zonder mijn ouders erbij. Op Eerste Kerstdag werd George Michael (53) veel te vroeg uit het leven gerukt. Het kwam als een shock, veel groter dan ik had verwacht. Terwijl ik zijn grootste hits beluisterde en iconische clips terugzag, besefte ik pas hoe belangrijk George is geweest voor mijn ontwikkeling, van onzeker jochie tot trotse homo.

