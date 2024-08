Ik zeg het maar eerlijk: als ik mijn keuken in zou lopen en daar een van mijn huisgenoten zou aantreffen die mijn gehaktballen aan het bakken was, zou ik behoorlijk boos zijn. Maar ik weet niet zeker of het ook op een gevecht zou uitlopen, zoals dat afgelopen dinsdag gebeurde bij een vrouw in Youngstown in de Amerikaanse staat Ohio. (Maar het zou kunnen – blijf met je tengels van mijn gehaktballen af, Jake!)

De politie van Youngstown onderzoekt momenteel een vechtpartij die exact om deze reden plaatsvond. Het niet bij naam genoemde slachtoffer kwam thuis en zag dat een andere vrouw (die in hetzelfde huis woont) op dat moment gehaktballen aan het bakken was, waarvan het slachtoffer beweert dat die van haar waren. Volgens het politierapport “raakte de vrouw extreem van streek, omdat ze wist dat zij de enige in het huis was die gehaktballen in de koelkast had.” De vermeende eigenaar van de ballen confronteerde de dief en beschuldigde haar volgens het rapport van “vleesdiefstal, waarbij ze erop aandrong dat het haar gehaktballen moesten zijn.” De reactie van de vleesdief was volkomen kalm en redelijk: ze snelde op de vrouw af, sloeg haar in het gezicht en trok aan haar haar.

Youngstown police: Argument over meatballs leads to assault https://t.co/H4Mx6cEcvq pic.twitter.com/jIlGQmDEiZ — WKBN 27 First News (@WKBN) July 18, 2018

Toen de politie arriveerde, was de verdachte al gevlucht. Helaas wordt er in het rapport niet vermeld of de dief er met de rest van de gehaktballen vandoor was gegaan. De politie zegt dat ze geen zichtbare verwondingen bij het slachtoffer hebben opgemerkt, maar veel agenten zijn niet volledig uitgerust – of hebben niet de nodige training gehad – om om te gaan met gehaktbalgerelateerd trauma.

Het slachtoffer vertelde tijdens haar ondervraging dat ze de achternaam van de dief niet kende, maar suggereerde dat het “bitch” zou kunnen zijn. (BURNNN.)

Het hele voorval roept bij ons veel vragen op. Gaat het slachtoffer een aanklacht indienen? Hoe weet je vredesnaam niet wat de achternaam is van iemand die bij je in huis woont? Zijn er onder de gehaktballen slachtoffers gevallen tijdens de vechtpartij? We houden alle updates over dit ballennieuws in de gaten.

