GifCities is het prachtigste stukje retro-internet wat je vandaag gaat zien

The Internet Archive, de organisatie die het internet al verrijkte met de Wayback Machine, de Internet Arcade en 2400 MS DOS games die je online kan spelen, heeft nu weer een briljante tool online gezet: GifCities. Het is een soort tijdmachine naar het vroege verleden van het web, toen mensen hun GeoCities-pagina nog verrijkten met prachtige, bewegende stukjes kitsch, die dankzij GifCities nu allemaal te vinden zijn.

Toen ik het gisteren tegenkwam, heb ik de laatste drie uur van de dag niet meer gewerkt omdat ik gehypnotiseerd werd door de absurde diversiteit aan gifs – alles van Hitler in een lowrider tot glitterende bedankjes tot skeletten met trompetten – en de mysteries achter gifs als deze:

En reminders van over welk tijdperk we hier praten:

Volgens The Internet Archive is GifCities een viering van hun twintigjarige bestaan en hun missie om het web te conserveren. Een prachtige missie, maar met GifCities vooral een vrijwel eindeloze, emoji-vervangende bron om uit te putten in mijn dagelijkse communicatie.

Zo ga ik voortaan mijn collega’s alleen nog maar bedanken met gifjes als deze:

Of deze:

Of deze:

En dan rest me alleen nog maar om jullie veel plezier met dit prachtige stuk internet te wensen: