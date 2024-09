GIFs van de Libanese straat waar de Syrische burgeroorlog wordt uitgevochten

De Libanese stad Tripoli, niet te verwarren met de hoofdstad van Libië, is maar een paar honderd kilometer verwijderd van de Syrische burgeroorlog. In één straat van de stad symboliseert het conflict als geen ander. Aanhangers en tegenstanders van Assad wonen hier tegenover elkaar en daarom heeft de straat de bijnaam ‘Syria Street’. Fotograaf Brandon Tauszik werkte samen met het Rode Kruis om de mensen die in deze straat leven in beeld. Niet met gewone portretten, maar met subtiele gifjes die doen denken aan de bewegende foto’s uit Harry Potter.

Het project Syria Street combineert historische informatie, lokale anekdotes en geluidsfragmenten zodat je het gevoel krijgt alsof je echt door de straat aan het wandelen bent. Naarmate je verder naar beneden scollt, leer je steeds meer over de levens van de mensen die in de straat wonen. Sommige verhalen zijn kort, zoals dat van Zaynab, een jong meisje dat uitlegt dat ze bang is om in haar eigen slaapkamer te slapen door de kogelgaten in de muren. Ander verhalen beschrijven gedetailleerd hoe het leven eruitzag voordat het conflict losbarstte en hoe de zaken nu drastisch veranderd zijn. Deze verhalen worden verteld door winkeliers, ex-autodealers die koks zijn geworden in de keukens van lokale NGO’s en gewone mensen die worstelen om hun families te onderhouden.

De inspiratie voor het project komt uit de complexiteit van Syria Street, die twee vijandige groepen van elkaar scheidt. “In Tripoli heb je deze twee gemeenschappen (Bab al-Tebbaneh en Jabal Mohsen) en ze worden gescheiden door deze ene straat,” zegt Ariel Rubi, een medewerker van het ICRC. De ene groep is Soenniet en steunt de opstand tegen Assad, terwijl de Alawieten hem juist aanhangen. “Ze wonen hier naast elkaar, doen zaken, gaan naar school en vechten wanneer er een conflict is.”

Naast de verhalen van de inwoners van de straat, zijn er ook een aantal GIF-portretten van diezelfde burgers. Deze GIFs werden gemaakt door Tauszik in de stijl die hij eerder al gebruikte in zijn serie Tapered Throne. Hoewel een normaal portret mensen ook kan emotioneren, bevatten de bewegende GIFs van Tauszik toch iets dat niet te vatten is in stilstaand beeld. “Ik vind GIFs een mooie hybride tussen film en fotografie,” vertelt Tauszik aan The Creators Project.

“In het geval van Syria Street moest ik een complex verhaal dat niet erg bekend is bij het westerse publiek gaan synthetiseren,” vertelt de fotograaf. “Door gebruik te maken van dit soort portretgifjes kon ik meer nuance aanbrengen het beeld, waardoor de kijker zich beter met de mensen kan identificeren.”

Je kunt Syria Street hier bekijken. Op de website van Brandon Tauszik vind je meer van zijn werk.