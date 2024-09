Met deze website maak je de gekste mashups van liedjes uit de jaren nul

Toen de mashup bedacht werd, was een bescheiden idee, maar de kunstvorm sprak mensen aan tot in het diepst van hun verlangens. Het woord inspiratie komt van het Latijnse inspirare, wat betekent dat de mens werd aangeraakt door het goddelijke. Mashupkoning Girl Talk werd voor zijn albums aangestuurd door de goden.

The Magic iPod, waarmee wij de laatste uren hebben gespeeld als een stel kleine kinderen, doet denken aan de hemel zelf. Je kan de beste rapnummers uit 2007 combineren met memorabele pop-punkliedjes van hetzelfde jaar. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos, en je voelt je meteen een schepper.

Blijkbaar paste Touch The Sky van Kanye West altijd al bij Hey There Delilah van Plain White T’s, bijvoorbeeld. Wat ook helemaal klopt is de mix van Touch The Sky met A Thousand Miles van Vanessa Carlton. Rick Rubin krijgt nu grijze haren van de gemiste kans om Island In The Sun van Rivers Cuomo als basis van 99 Problems van Jay Z te gebruiken. Crank That van Soulja Boy over I Write Sins, Not Tragedies van Panic! At the Disco is betoverend.

Ga en vermenigvuldig. Voel de goddelijke krachten. Zet Tipsy van J-Kwon over de riff van Take Me Out van Franz Ferdinand.