THUMP en A-Trak organiseren een DJ & Beat Battle en jij kan meedoen

THUMP organiseert dit jaar samen met A-Trak, Fool’s Gold en TMWRK voor het eerst de Goldie Awards, een jaarlijks kampioenschap waar opkomende dj’s en producers het tegen elkaar opnemen. De winnaar van de Beat Battle mag een single uitbrengen op Fool’s Gold, terwijl de winnaar van de DJ Battle een optreden krijgt op Fool’s Gold Day Off.

“Iedereen draait tegenwoordig,” legt oprichter A-Trak uit. “Producers en dj’s zijn nu groter dan ooit, maar er is niet echt een kampioenschap dat viert hoe relevant deze kunstvormen zijn geworden. Dat is waarom ik de Goldie Awards ben begonnen.”

Videos by VICE

Grootheden als Diplo, Mannie Fresh en Just Blaze zitten in de jury, en talenten van over de hele wereld kunnen zich aanmelden voor het evenement. De uitgekozen deelnemers worden overgevlogen naar New York, waar het evenement plaatsvindt in de Brooklyn Steel op 7 september.

De Goldie Awards is het eerste dj- en beatkampioenschap waarbij elk format is toegestaan; het gebruik van moderne apparatuur als CDJ’s, MPC’s of andere controllers wordt zelfs toegejuicht. Je kan je tot 6 augustus aanmelden voor het kampioenschap door een video op te nemen van je beat- of draaikunsten. Voor alle regels en details ga je naar GoldieAwards.com.