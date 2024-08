Goodnight Moonlight is graag lief voor zichzelf, maar ook voor anderen

“Ik ga het nu wéér in een interview zeggen, en ik hoop dat ik er geen spijt van krijg, maar hierna gaan we écht een album uitbrengen,” lacht Jasper Boogaard, zanger van Goodnight Moonlight. Hij doelt op het feit dat de band, die als sinds 2014 bestaat, alleen nog maar EP’s heeft uitgebracht. “Ik vond laatst nog een filmpje terug uit 2016 waarin Jasper roept dat binnenkort onze eerste langspeelplaat uitkomt. Die is vorig jaar uitgekomen als EP,” zucht Jim Luijten, drummer van de band. We zitten in proeflokaal Faas in Rotterdam, waar we later naar buiten worden gejaagd door een veiling van filosofische boeken die van start gaat. Maar voordat dat zo ver is, spreek ik ze over hun nieuwe plaat, zelfverbetering en reïncarnatie. Op het moment van publiceren is Better Person uit, die je hieronder kan luisteren.

Noisey: Jullie nieuwe EP heet Better Person. Wat doen jullie eigenlijk om een betere versie van jezelf te zijn?

Micha: Stemmen. Heel toepasselijk voor vandaag, want wij hebben allemaal net gestemd. Dan doe je toch je burgerlijke plicht.

Jasper: Ik probeer meer rekening te houden met anderen. Mijn nummers zijn vaak een vorm van zelfreflectie, en met lief zijn voor mezelf heb ik geen moeite. Ik heb best veel self love. Het titelnummer Better Person gaat erover dat ik ook liefde voor anderen moet hebben.

Wat is de laatste goede daad die jullie hebben gedaan?

Jente: Ik denk de boodschappen voor mijn buurvrouw naar boven tillen. We hebben geen liften en ze is al in de tachtig, maar ze is ook wel echt een typische pittige, Rotterdamse dame die flink kan schreeuwen.

Jim: Ik heb een belangrijke afspraak voor mijn afstudeerproject afgezegd zodat ik bij de diploma-uitreiking van mijn vriendin kon zijn. Afstuderen kan volgend jaar ook nog wel.

Micha: Het schoot me net te binnen: ik probeer minder vergeetachtig te zijn.



Dat klinkt meer als een goede daad voor jezelf.

Heel de band: Nee!



Hoezo?

Micha: Een paar weken geleden was ik een bandrepetitie vergeten.

Jasper: Want hij was er doorheen geslapen.

Stond de wekker zo vroeg?

Micha: Nee, om half drie ‘s middags. Maar ik had de avond daarvoor tot laat een optreden met een andere band, vandaar. Het kan natuurlijk gebeuren, maar het gebeurt de laatste tijd wel iets te vaak en dat is niet zo netjes tegenover anderen.



Ben je een vergeetachtig type?

Micha: Nou, ik ben wel een keer tijdens een tentamen vergeten hoe ik mijn eigen naam moest spellen. Toen zat ik even twee seconden na te denken over of het nou met ‘sch’ of ‘ch’ was. Dat is niet normaal.

Als ik jullie clips bekijk, lijken jullie veel geïnspireerd te worden door Japan. Ik las dat het nummer Mind Game verwijst naar een Japanse animefilm.

Jasper: Klopt. De film gaat over een jongen die een meisje tegenkomt waar hij vroeger verliefd op was, die gaat trouwen. Hij heeft spijt dat hij haar nooit heeft uitgevraagd. Wanneer hij in het café van haar vader zit, komt er een gast binnen die hem doodschiet.



In zijn anus. Dat zag ik in de trailer.

Jasper: Haha, in zijn anus inderdaad. Dan komt hij in een soort limbo terecht tussen hemel en aarde waar hij God ontmoet, en dan opeens op hetzelfde punt als waar hij eerst doodging. Dan wordt hij wakker en begint hij opeens pas echt zijn leven te leven, omdat hij weet dat het ook zo weer voorbij kan zijn. Daar gaat het nummer ook over: je moet plannen niet uitstellen, want als je vroeg dood gaat heb je allemaal kansen gemist om iets bijzonders te doen in je leven.



Als je voor één keer als iemand anders kon leven, wie zou je dan willen zijn?

Jasper: Ik zou Haruomi Hosono willen zijn. Hij heeft echt een discografie van hier tot Tokio. Dat is grappig omdat hij uit Japan komt. Ik vind hem echt bizar goed.

Jente: Misschien Maarten van Rossem. Hij is de grootste pessimist op aarde, dat lijkt me best wel grappig.

Micha: Ik denk gewoon een goede vriend van mij, zodat ik mezelf door de ogen van iemand anders kan zien.



Niet gewoon iemand met ziek veel geld?

Jasper: Maar is dat daarna niet heel deprimerend? Dan heb je een dag heel veel geld gehad en daarna ben je weer gewoon jezelf.

Jim: Misschien is het daarom wel leuk om Kurt Cobain te zijn of zo. Hij was zo zwaar depressief dat als je daarna jezelf bent je weer de leukere kanten van het leven gaat zien.

Jente: Dit is eigenlijk heel moeilijk. Ik heb lang niet zo hard nagedacht zeg.



Dat is goed voor je.

Micha: God is dood.

Jente: Wow.

Micha: Of misschien wel Jezus. Zouden jullie niet Jezus willen zijn?

Jasper: Niet op de dag van zijn kruisiging.



De nieuwe EP van Goodnight Moonlight is nu uit. De releaseparty is vanavond (vrijdag 22 Maart) in de V11 in Rotterdam.