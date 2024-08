Goths vertellen hoe ze het meest verschrikkelijke seizoen van het jaar doorkomen

De zomer is mijn lievelingsseizoen. Ik doe niets liever dan een korte broek aantrekken, zweten op vreselijk onhandige plekken zoals in mijn knieholtes en een biertje drinken op mijn campingstoel aan het water – in de brandende zon. Maar voor sommige mensen gaat dit zomergeluk absoluut niet op. Mensen die in de gothicscene zitten, of enigszins ‘goth’ zijn, bijvoorbeeld. Althans, dat is mijn veronderstelling, omdat ik het idee heb dat mensen die een duistere esthetiek uitdragen de zon en hitte liever vermijden. En als dat zo is, dan is de zomer natuurlijk echt een godsgruwelijk rotseizoen!

Er zijn een hoop vragen die opduiken, want stel je voor dat je een doortastende fascinatie hebt voor de donkerte en alles dat daarbij hoort, hoe kom je dan in hemelsnaam de zonnige en lichte zomermaanden door? Is de zon je minst favoriete onderdeel van het universum? En word je sip van de hitte? Ik belde een paar ‘goths’ op om verhaal te halen.

Isolde, 35

Foto via Isolde, gemaakt door Larissa Iceglass

“Warm weer vind ik behoorlijk moeilijk. Vandaag is het drukkend warm en benauwd, bijvoorbeeld. Vreselijk. Dan denk ik: hè bah, liever niet. Ik word er sloom van, mijn hersenen werken maar voor de helft, en het licht is zo fel. Ik vind het fijner als het bewolkt is. Dat komt deels door de aandoening vitiligo waar ik aan lijd, waardoor ik pigment in mijn huid verlies. Hoe bruiner mijn huid wordt, hoe beter je witte vlekken ziet. Bovendien ben ik hierdoor heel vatbaar voor huidkanker, en is in de zon zitten een behoorlijk dom idee. En bruin worden, zoals Barbie dat is van Oh Oh Cherso, dat is ook niet mijn esthetiek. Ik draag al heel lang voornamelijk zwart, en soms donkerblauw of grijs – die kleuren vind ik dan nog wel te doen. Ik zou me doodongelukkig voelen in geel of pastelachtige kleuren.

Een stralend blauwe lucht is compleet oninteressant om naar te kijken.



Ik probeer altijd aan de schaduwkant van de straat te lopen. Soms vind ik het wel lekker om te zwemmen in natuurwater. Bij Utrecht heb je een heel fijn meertje. Dan ben ik wel met mijn gezicht in de volle zon, maar is mijn lichaam gekoeld door het water. Meestal ga ik er op echt warme dagen alleen ’s avonds op uit, of ik draag overdag een paraplu bij me, of ik heb een zwarte hoed op. Je neemt het soms voor lief – die hitte moet je gewoon uitzitten.

Bewolkte luchten zijn trouwens esthetisch gezien ook véél mooier – een stralend blauwe lucht is compleet oninteressant om naar te kijken.”

Maarten (zijn leeftijd wilde hij niet geven, want dat vindt hij net zo’n onzin als het moeten verantwoorden van sekse, huidskleur en seksuele voorkeur)

Foto via Maarten

“De zomer is niks voor mij. Ik weet dat er mensen zijn die graag naar het strand gaan en de zon opzoeken maar dat begrijp ik niet zo goed. De seconde dat er met warm weer een zonnestraal over je heen komt voelt dat als een soort aanval, alsof je wordt belaagd door een dekbed met vijf dikke lagen. Je begint dan meteen te zweten en je kan eigenlijk geen kleren meer aan. Dat vind ik een heel beklemmend gevoel. Meestal ga ik met warm weer – boven de 23 graden – tussen 11:00u ’s ochtends en 18:00u ’s avonds niet de deur uit. Vanochtend was het bewolkt en dat vond ik ideaal, maar nu begint de zon door te komen, en dan denk ik: shit, ik moet nog boodschappen doen! Dan weet ik niet of dat nog gaat lukken.

Zon is een potentieel voor groene energie, maar voor de rest is het een bron van ziekte.



Zwart en zon is bovendien geen goede combinatie. Het is mooi om een witte huid te hebben en zwarte kleding te dragen, want dat contrasteert. Bovendien heeft gothicmuziek en de levensttijl die erbij hoort een fascinatie met de nacht. En daar hou ik ook wel van, hoewel ik mezelf niet zou omschrijven als een doorgewinterde gothic. De zon is gewoon hartstikke slecht voor je, op het gebied van gezondheid. Zon is een potentieel is voor groene energie, maar voor de rest is het een bron van ziekte. Langer dan twintig minuten in de zon is gevaarlijker dan vlees eten, roken en onveilige seks.”

Gene Teysse, 21

Foto via Gene

“Als het warmer is dan 30 graden dan meld ik me ziek op mijn werk. Warm weer is absoluut geen pretje voor mij. Ik moet me in de zomer, als ik naar buiten ga, insmeren met factor 50, en ik blijf altijd in de schaduw. Ik heb zonne-allergie, dus als ik in de zon zit ben ik binnen een paar minuten al flink verbrand. Daarom draag ik in de zomer ook altijd colberts. Ik heb hier al elf jaar last van; ik ben zelfs in lichttherapie geweest, maar dat heeft niet zoveel geholpen.

De zon heeft me nog nooit blij gemaakt. Meestal ga ik op vakantie in de herfst, als het overal in Europa wat koeler is. Ik ga ook nooit naar buitenfestivals, want ondanks dat ik een groot muziekliefhebber ben kan ik dat niet aan. Ik moet altijd naar binnenfestivals.

Meestal ga ik op vakantie in de herfst.



Toch denk ik niet dat je goth hoeft te zijn om de zon te haten, of andersom. Mijn lichaam werkt me gewoon tegen.”

Sophi, 33

Foto via Sophi

“Mensen zijn in de zomer meestal flink uitgelaten, en ik moet er niet aan denken om me daartussen te begeven. Ik heb eigenlijk een haat-liefdeverhouding met de zon. Ik vind de zon wel oké omdat het een beetje licht geeft, maar eigenlijk is de maan mijn grote liefde. Als ik per se naar buiten moet beweeg ik me met een paraplu van schaduw naar schaduw, omdat ik het licht te fel vind, maar meestal blijf ik gewoon gezellig binnen. Ik heb zelfs een boze zon op mijn schouder getatoeëerd, maar dat heeft niet zoveel te maken met het feit dat ik goth ben. Ik ben altijd al zo geweest, dat ik van de duisternis hou, en in de gothscene vond ik gelijkgestemden.

Ik vind de zon wel oké omdat het een beetje licht geeft, maar eigenlijk is de maan mijn grote liefde.

Zwoele zomeravonden vind ik wel te gek, want dan breek je tenminste niet meteen uit in het zweet. Ik ben ook een groot fan van tuinieren trouwens, dus als het onder de 25 graden is dan vind ik het heerlijk om in de tuin bezig te zijn. Ik denk dat gothics over het algemeen niet echt van warm weer houden, vanwege de zwarte kleding, de hitte en de massa’s vrolijke mensen die buiten krioelen. Bovendien is bleek zijn gewenst in de gothscene, en de zon helpt dan niet mee.”

Mithra, 24

Foto via Mithra

“Ik was vorig jaar op een gothicfestival, en ik denk dat ik nog nooit zoveel paraplu’s heb gezien. Het lijkt me dan ook dat het cliché – dat goths niet van de zon houden – best een beetje waar is. Ikzelf hou juist hartstikke veel van de zon, en daar helpt mijn huidskleur ook wel bij mee. Ik ben weleens bang geweest dat ik er niet bij zou horen, want ik val veel meer op. Maar eigenlijk krijg ik altijd veel complimenten over hoe ik eruitzie, en het feit dat ik donker ben. Mensen willen ook vaak met me op de foto.

Ik was vorig jaar op een gothicfestival, en ik denk dat ik nog nooit zoveel paraplu’s heb gezien.

Ik wilde onderdeel uitmaken van de gothscene omdat ik de muziek leuk vind, en daarna begon ik me ook zo te kleden. Ik voelde me mooier en vrouwelijker in korsetten, bijvoorbeeld. Ik draag alleen zwart, wel vaak met korte mouwen. In de zomer heb ik vaak jurken en rokken aan. Korsetten zijn af en toe wel behoorlijk warm in de zomer, maar ik vind mezelf een stuk mooier als ik ze aanheb. Ik ben een nachtmens, maar ik mis de zon in de nacht. Ik hou er ook van om gezellig in het park te zitten, en ik weet wel dat een hoop van mijn vrienden daar niet zo van houden. De zon is mijn favoriet.”