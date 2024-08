Ram met Gotu Jim en Baby Boys de kleur oranje het verdomhoekje uit

Je zou kunnen zeggen dat de kleur oranje in het verdomhoekje zit. Dat is ook makkelijk; het mandarijnenseizoen is er wel, maar maakt nog niet echt indruk en de revival van ons Nederlandse mannenvoetbalelftal is nog lang niet indrukwekkend genoeg om de kleur de aanzien te geven die het verdient. Maar als je je daarvan losmaakt en verder kijkt dan voetbal, mandarijnen, een flauwe pompoensoep en het gevaar van een stoplicht vlak voordat het op rood springt, opent zich een nieuwe wereld. Een betere wereld. Een luxere wereld. Een wereld met prachtige oranje Hermes-verpakkingen en champagne-etiketten als bouwstenen.



Gotu Jim en Baby Boys zwaaien toevallig sinds kort de scepter in deze wereld, en guess what, jullie zijn allemaal uitgenodigd om op audiëntie te komen. Dat kan bijvoorbeeld door hierboven hun prachtige nieuwe video te bekijken, maar ook door volgende maand even goed om je heen te kijken of ze toevallig je thuisstad aandoen met hun Burning Fik-tour en daar dan een kaartje voor te halen.



