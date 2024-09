Gover Meit misdraagt zich behoorlijk in de nieuwe clip van longsy

Wat krijg je wanneer je een krankzinnige kleinkunstenaar in een traditioneel Japans gewaad plaatst en hem een nummer over alcoholverslaving laat zingen in Tokyo met de titel Bangkok Connection? Inderdaad, dan krijg je het debuutnummer van de nieuwe band longsy (gespeld met kleine letters, ja).

Zanger Gover Meit kwam het afgelopen jaar vooral in het nieuws door zijn alias Stefano Keizers, de excentrieke deelnemer van De Slimste Mens. Maar Gover was al langer met muziek bezig. Je zult hem wellicht nog herkennen van zijn tijd als leadzanger bij de band Wooden Constructions of van zijn solohiphopproject Meitje . Longsy is de volgende stap, en daarin wordt hij bijgestaan door bandleden Kieran Smith, Denise Lopes en Raúl Inzaurralde, die ook meespeelden in Wooden Constructions .

Naar verluidt is Gover tijdens de opnames van Bangkok Connection opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Het shot waarin de zanger wordt meegenomen door een Japanse politieagent schijnt dus authentiek te zijn. Ik kan me dan ook voorstellen dat een figuur als dit op een maandagochtend erg angstaanjagend kan overkomen. Bekijk de clip hieronder.