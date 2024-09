Wat krijg je als je Pokémonkaarten en grime combineert? Grimémon!

Herinner je je nog als klein kind en het allerfijnste gevoel dat je kreeg bij het uitpakken van een pakje Pokémonkaarten wanneer er een glimmende Charizard uitviel, liggend op de tegels, glinsterend in het zonlicht? En herinner je je eerder deze week dat Skepta en zijn gevolg medogenloos de boel op stelten zette bij KOKO? Nou, een geniale artiest uit Brighton met de naam Ben Gore heeft besloten deze twee brengers van pure blijdschap (grime en Pokémonkaarten) te combineren: grimémonkaarten. (Of, op z’n minst, hoe hij verwacht dat ze eruit zouden zien.)

Natuurlijk is dit niet de eerste keer dat de werelden van grime en Pokémon elkaar vinden. JME maakte eerder al een geanimeerde videoclip met een Pokémon–thema en ruilde glimmende gouden vinylplaten van zijn album Integrity voor glimmende Charizardkaarten. Eerder dit jaar gaf hij ook een zeldzaam interview aan het officiele Pokémonkanaal, waar hij twee minuten non-stop praatte over hoe fantastisch Pokémon is.

Met dat in je achterhoofd raakt hij waarschijnlijk door het dolle heen bij het zien van zijn eigen gezicht op een Pokémonkaart. En niet alleen hij staat afgebeeld. Op andere kaarten staan Wiley als Meowth, Big Narstie als Snorlax, Tempa T als Geodude, Ghetts als Abra, Section Boyz als Exeggcute, Newham Generals als two Dugtrios, en Skepta als Hitmonchan. De illustraties zijn slechts een teaser volgens Crack Magazine. Gore zegt dat hij aan een volledige serie met twintig kaarten werkt die volgende maand uit moet komen.

Check de Grimémonkaarten hieronder