Gun je geliefden deze kerst een kans op 25.000 volgers

In mijn familie is het traditie om elkaar met kerst krasloten te geven. Ik weet niet of dit in meer families een ding is, maar ik weet wel dat het een beetje geldverspilling is. Wat ik ook weet is dat een kleine kans op enkele duizenden euro’s een flinke kick geeft. En dat is gewoon leuk. Maar wat nou als je #instafamous bent? Dan kunnen die euro’s je aan je reet roesten, want je krijgt toch alles wat je wil in ruil voor een shoutout.

Afgelopen oktober zette de Belgische mediakunstenaar Dries Depoorter een automaat met krasloten op de Universiteit van Hasselt. Zijn Get Popular Vending Machine verkocht precies de droom die ik hierboven beschrijf en waar veel mensen actief naar streven: beroemdheid op social media. De kunstenaar heeft dit werk voor de Stadstriënnale in Hasselt en Gent gemaakt, maar omdat veel mensen via e-mail vroegen of ze de krasloten ook direct bij hem konden kopen, verkoopt hij ze nu ook online.

Videos by VICE

Foto door Kristof Vrancken

“Ik denk dat we er meer naar kijken dan we zelf beseffen en dat het ons gedrag zeker wel beïnvloedt,” zei Depoorter eerder tegen The Creators Project. “Als een werkgever bijvoorbeeld tussen twee potentiële werknemers twijfelt en ziet dat de een 100 volgers heeft en de ander 45.000, dan kan dat de doorslag geven.”

Voor een euro koop je een kraslot waarmee je kans maakt op 100, 1000 of 25.000 volgers op Instagram of Twitter. Natuurlijk zijn dit neppe volgers, maar dat hoeft niemand te weten. Sommige mensen hebben inmiddels al 1000 volgers gewonnen – bijvoorbeeld acteur Kasper Vandenberghe, bekend van Mount Olympus – maar Depoorter verzekert ons dat de hoofdprijs van 25.000 nog niet is gevallen. De meeste winnaars houden hun nepvolgers trouwens geheim.

De krasloten zijn te koop in de webshop van Dries Depoorter en in de Get Popular Vending Machine die nog tot en met 8 januari op de Universiteit van Hasselt staat.

Via

Via