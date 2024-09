Hainanese kip

Porties: 4

Voorbereiden: 15 minuten

Totaal: 45 minuten

Ingrediënten

1 kip van ongeveer 2 kilo

3 l kippenboullion

375 g witte rijst

40 g ongezouten boter

een paar snufjes kosher zout

1 grote komkommer, in stukken van een paar centimeter gesneden

60 ml olijfolie, en wat extra voor het serveren

3 g anijs hysop, fijngesneden

3 champagnebladeren, gesneden (optioneel)

2 kleine chilipepers, fijngesneden

15 g koriander, fijngesneden

30 ml verse limoensap

100 g rode gember, fijngesneden en 60 ml sap

5 bosuien, in kleine stukjes gesneden

sesamzaadjes

eetbare bloemen (optioneel)

Bereidingswijze

1. Doe de kip in een grote pan en overgiet deze met kippenbouillon. Breng het tot sudderen en kook de kip totdat hij gaar en zacht is, ongeveer 30 t0t 40 minuten. Haal de kip uit de pan en laat deze lichtjes afkoelen voordat je de kip in 6 stukken verdeelt (2 hele poten, 2 borsten en twee vleugels). Giet de bouillon af en bewaar ‘m.

2. Meng de rijst met 2 koppen van de kippenbouillon, wat boter en zout en breng ‘m aan de kook. Zet het vuur daarna laag vuur kook de rijst gaar in ongeveer 20 minuten. Hou de rijst daarna warm.

3. Meng tijdens het koken van de kip de komkommer, de anijs hysop, de chilipepers, de koriander en de champagnebladeren (als je ze hebt) in een middelgrote kom. Breng het geheel op smaak met zout en wat limoensap, samen met twee eetlepels olijfolie.

4. Mix de gember en het gembersap met de bosui, de overgebleven olijfolie en wat zout.

5. Schep een bol rijst in een kom en leg er een kippenpoot op, en besprenkel dit dan met wat kippenbouillon. Snij wat plakken kippenborst en gooi die er ook bovenop, samen met de komkommersalade en het mengsel van bosui en gember. Druppel nog wat olijfolie over het geheel en garneer het gerecht met sesamzaad en eetbare bloemen.