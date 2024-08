Haricots verts met knoflook-limoendressing

Porties: 4

Voorbereidingstijd: 15 minuten

Totaal: 25 minuten

Ingrediënten

voor de knoflook-limoendressing:

60 ml extra virgin olijfolie

60 ml verse limoensap

40 gram honing

5 tenen knoflook, geroosterd in de oven of in een grillpan

zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak



voor de boontjes:

450 gram haricots verts, de puntjes verwijderd

100 gram feta

2 geroosterde paprika’s uit pot, in repen gesneden

1 grote sjalot, in dunne ringen

zeezout, naar smaak



voor het opdienen:

4 grote eieren

roomboter

60 gram geraspte parmezaan

zeezout, naar smaak

hele pittige chilipoeder

Bereidingswijze

1. Start met de vinaigrette: doe de olie, limoensap, honing en knoflook in een blender en pureer tot een gladde, gebonden saus. Breng op smaak met zout en peper.

2. Kook de boontjes: zet eerst een kom met ijswater klaar en breng een pan met royaal gezouten water aan de kook. Voeg de haricots verts toe en kook 1 minuut. Giet direct af en leg ze in het ijswater om af te koelen. Giet weer af en laat ze op het aanrecht in een kom op kamertemperatuur komen. Voeg nu de feta, geroosterde paprika, sjalot en de vinaigrette toe en hussel met je handen door elkaar. Zorg dat alles bedekt is met een laagje vinaigrette. Breng op smaak met zout.

3. Serveren: net voordat je het gerecht opdient, bak je de eieren in de roomboter (het eigeel moet nog vloeibaar zijn als je erin prikt op je bord). Verdeel de bonensalade over vier borden, leg er een gebakken ei op, strooi er wat parmezaan over en een klein beetje chilipoeder. Serveer meteen.