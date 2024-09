Hats & Klaps zijn de enige Saoedische dj’s op ADE

Een tijdje terug hoorde ik van Amin en Hamza, twee dj’s uit Saoedi-Arabië, die onder de naam Hats & Klaps tracks uitbrengen op Europese labels en in clubs draaien over de hele wereld. Maar niet in hun eigen land, want daar zijn clubs en raves strikt verboden. Net als alcohol en drugs, overigens. Als je wordt gepakt op een illegale rave, of als je dronken of stoned wordt gezien in het openbaar, loop je kans op een krankzinnige boete of een paar jaar in de bak.

Hoe is het om dj te zijn in zo’n conservatief land? Hoe kan er überhaupt een scene bestaan? Ik nam een tijdje geleden via Facebook contact op met Amin en Hamza (die uit Jordanië komt, maar samen met Amin in de Saoedische stad Djedda woont). Eerst waren ze terughoudend, want alles dat over ze wordt gepubliceerd kan tegen ze worden gebruikt.

Videos by VICE

Toen ik een paar maanden later hoorde dat ze op ADE draaien, komende vrijdag op Blijburg, stuurde ik opnieuw een berichtje. Nu hadden ze wel oren naar een interview. Hun verhaal laat zien dat mensen zelfs onder de meest barre omstandigheden nog een manier vinden om samen te feesten en te genieten van muziek.

Amin en Hamza, hoe is de cultuur van de stad waar jullie wonen en muziek maken?

Vergeleken met andere delen van het land heeft Djedda een wat meer multiculturele vibe. Net als de rest van Saoedi-Arabië voeren strikte reguleringen en tradities de boventoon. Maar de locatie aan de Rode Zee maakt de mensen een stuk relaxter en open voor nieuwe ervaringen. Op straat heb je aan de ene kant de stadscultuur van een conservatieve gemeenschap, aan de andere kant proef je er ook de sfeer van een moderne stad met mooie gebouwen en veel muziek, kunst en mode.

De Saoedische regering is tegen clubs. Hoe is de wet en wat zijn de uitdagingen en risico’s voor jullie als dj’s?

Clubs en raves zijn strikt verboden in Saoedi-Arabië. Ook het gebruik van alcohol of drugs is strafbaar. Er staan gevangenisstraffen of hele hoge boetes op. Gelukkig mogen we thuis wel gewoon muziek maken en draaien. Als lokale dj’s richten we ons voornamelijk op muziek maken in de studio en muziek delen met onze vrienden. Clubs mogen dan verboden zijn, de mensen vinden uiteindelijk wel een manier om te feesten en geven daarmee echt betekenis aan het woord ‘underground.’ Meestal worden dat soort evenementen goed georganiseerd en beperkt tot een selectief groepje hechte vrienden die van house en techno houden. Maar zo blijft het voor ons natuurlijk ontzettend moeilijk om een groter publiek te bereiken.



Hoe hou je de elektronische muziekscene levend, als je niet eens publiekelijk mag samenkomen in clubs?

We proberen als Hats & Klaps altijd de connectie te onderhouden met de internationale muziekscene. En lokaal gezien: de dj’s in Djedda voelen echt als familie. We zijn meestal in de studio bezig met nieuw materiaal en nieuwe releases. Maar we jammen ook veel met anderen bij elkaar in de studio. We hebben veel hardware en analoge gear, we zijn echt wel een beetje gear junkies. Daarnaast reizen we veel, en dat houdt het mooi in balans.

Hoe groot is de Saoedische scene, denk je?

Er zijn veel mensen die van muziek houden. Ze zitten echt diep in de muziek en gaan naar dancefeesten over de hele wereld. Mensen onderschatten Saoedi-Arabië, terwijl we hier echt een hoop talent hebben. Gasten die met modulaire synths werken, gasten die hun eigen patches en sounds ontwerpen. De community is klein, maar het talent weet elkaar te vinden en uit die interactie ontstaat veel moois.

Wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met elektronische muziek? En wanneer ging je voor het eerst naar een club?

In het midden van de jaren negentig. We luisterden naar compilaties zoals Northern Exposure van Sasha en John Digweed. De serie Global Underground was ook favoriet, en liet ons kennis maken met een hoop nieuwe artiesten zoals Danny Tenaglia, Dave Seaman en Nick Warren. Wat het raven betreft: we zagen er allebei al vroeg volwassen uit en allebei reisden we veel met onze families. Toen we vijftien waren, glipten we ’s nachts stiekem naar buiten om te kijken of we een club in kwamen. Meestal lukte dat wel.

Wat is het belangrijkste element in de muziek die jullie als Hats & Klaps maken en draaien?

Wat je maakt als artiest is natuurlijk afhankelijk van je stemming, maar over het algemeen zijn we de laatste tijd heel erg into duistere sounds en agressieve synthlijntjes.

Jullie draaien veel buiten Saoedi-Arabië. Wat is het land of de scene waar je de sterkste band mee voelt?

Elk land heeft zijn eigen vibe en energie, soms verschillen steden in hetzelfde land al enorm. Maar omdat de meeste van onze gigs in Amerika zijn, voelen we een sterke band met Los Angeles. De mensen zijn er laidback, hebben een brede muzieksmaak en gaan heel ver mee in de muzikale trips die we als dj graag maken. Maar we houden ook van de energie van clubgangers in Europa. Ze zijn wat strakker gefocust op de muzikale frequenties en de opbouw van een set.

Hoe zie je je eigen carrière en de Saoedische elektronische muziekscene het liefst over vijf jaar?

De laatste paar jaar richten we ons vooral op het versterken van banden met Los Angeles. Uiteindelijk willen we met onze studio daarheen verhuizen. Wat betreft de Saoedische scene: we moeten het nog even aanzien, maar we geloven wel dat de liefde voor muziek altijd nieuwe talenten zal blijven brengen en dat er altijd mensen zullen zijn die genieten van muziek. We zouden natuurlijk graag zien dat artiesten wat meer privileges krijgen, en alles is mogelijk als je de kennis kan vergroten van de mensen over deze bijzondere muziekcultuur.

Wat vertegenwoordigt Amsterdam voor jullie? Hebben jullie ook favoriete artiesten uit onze stad?

Het is absoluut een van onze favoriete plekken ter wereld. We zijn er al vaker geweest en hebben ook de stad en de scene ontdekt. Amsterdam heeft een hele authentieke stijl en er komen een hoop te gekke artiesten vandaan, zoals Tom Trago. We zijn heel blij om deel uit te maken van ADE dit jaar, met een aantal waanzinnige lokale en internationale artiesten.

Wat hopen jullie uit jullie ADE-week te halen?

ADE is natuurlijk een van de grootste platforms, zo niet het grootste, voor elektronische muziek, waar je het nieuwste van het nieuwste materiaal en werk van de grootmeesters en een hoop live-acts en gear-tentoonstellingen kunt zien. En er zijn een heleboel mogelijkheden voor artiesten, wat voor ons belangrijk is om nieuwe contacten te krijgen. We hebben onlangs een release gedaan voor het Londense Inside Out Records, en komen in november met een EP voor Us & Them Records in Athene, en een EP voor het Duitse Jeahmon Records in december. Die tracks willen we natuurlijk ook aan de juiste mensen laten horen.

En wat hopen jullie te brengen naar ADE? Wat kunnen we hier van jullie scene en jullie muziek leren?

We hopen een onvergetelijke ervaring naar de dansvloer te brengen. Voor ons is het geweldig om deel uit te maken van dit event op Blijburg. We hopen met onze muziekstijl een indruk achter te laten op de mensen daar. Wat we eigenlijk willen zeggen, is dat hoe groot de uitdagingen ook zijn, je altijd een manier moet vinden om te doen waar je het meest van houdt.

Hats & Klaps draait tijdens het ADE op vrijdag 21 oktober op Blijburg. Je kunt ze vinden op Soundcloud en Facebook.

Meer over Amsterdam Dance Event:

–Dit zijn de allerbeste feestjes op Amsterdam Dance Event

–Dit zijn de gratis feestjes waar je bij wil zijn

–Know V.A. presenteert brute nieuwe EP vrijdag in De School

–Ons ADE-dossier