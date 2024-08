Heeft Haarlem nou echt de lompste tentoonstelling van het land?

Toen ik me afgelopen zaterdag verveelde, besloot ik eens op de site van de NOS te kijken. Er is namelijk geen betere plek om de meest edgy weekendtips te vinden. En ik werd niet teleurgesteld: in het Frans Hals Museum is net de werkelijk hi-la-ri-sche tentoonstelling “ Humor in de Gouden Eeu w, de Kunst van het Lachen” geopend. Het museum heeft dit jaar een humor-jaar, onder het motto: “Frans Hals Museum is hahahahahahahahaha” – dat staat letterlijk zo op hun site, en ook dat er “zelden zoveel humoristische schilderijen” zijn gemaakt als in de Nederlandse Gouden Eeuw.

Ik ben zelf nog niet ter plaatse geweest omdat ik van de paar schilderijen in het artikeltje dat erover werd geschreven het hele weekend dubbel gelegen heb. Alleen de kop al: Humor in de Gouden Eeuw: van Grab ‘em by the pussy tot Oh Oh Cherso. Ik wist al dat je kon lachen om kunst uit het verleden. Die mislukte nog lekker vaak en is geweldig voer voor memes. Dat het Frans Hals Museum kunst op een wat minder serieuze manier toont, is dus een ontwikkeling die ik zeer toejuich.

