Heeft Trump gelijk en zijn computers niet te vertrouwen?

Donald Trump zei onlangs dat ‘geen enkele computer veilig is’ en dat je belangrijke dingen moet ‘opschrijven en meegeven aan een koerier’. Er volgde een stroom van hoon en spot in de media. Heeft de aankomende president van Amerika het weer eens niet begrepen, of heeft hij een punt en is het slim om het digitale te verruilen voor het analoge? We vroegen het aan veiligheidsexpert Victor Gevers.

Hackers maken er geen geheim van dat alles in principe te hacken is. Dan is het toch niet vreemd dat Trump zegt dat je geen belangrijke dingen moet versturen via e-mail? Gevers: “Het voorstel van Trump is heel charmant, maar stuurt ons ook vijfentwintig jaar terug in de tijd. Pure onzin.” Volgens Gevers is het goed mogelijk om vertrouwelijke stukken op te slaan en te verzenden, als de data maar goed is versleuteld. “Als je de internetverbinding niet vertrouwt kun je gebruikmaken van een IronKey USB-stick om veilig documenten op te slaan. Ik heb er zelf twee.”

