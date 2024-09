Heel Holland houdt van Spangen: waarom Broederliefde de belangrijkste artiest van 2016 is

Als je een artiest bent en er wordt langer dan veertig seconden over je gepraat aan tafel bij De Wereld Draait Door dan heb ik slecht nieuws voor je: je bent dood, of nog erger: stokoud. Daarom was ik blij verrast dat de redactie van het tv-programma voor Broederliefde als overkoepelend thema had gekozen in de laatste uitzending van het seizoen. Broederliefde is namelijk ontzettend levend.

Echt veel mensen hebben dit jaar naar hun muziek geluisterd: meer dan 109 miljoen keer op Spotify en rond de 50 miljoen keer op YouTube. Omdat we in 2016 leven, en oude mensen eindelijk beseffen dat wat er op het internet gebeurt niet nep is, stonden ze 14 weken op nummer 1 in de album top 100 en pakten ze een eeuwenoud record (2003) uit de immer enthousiaste klauwen van Frans Bauer. Ze veroverden tussendoor ook nog eens het hart van je zusje, gouden en platina platen, een MTV-award, drie Edison nominaties, een FunX-award, de Popprijs van 2017, 2018 en 2020 (aan Emms, solo), Waterloo, het gehele werelddeel Azië in een potje Risk, enzovoorts etcetera en zo verder.

Kwantiteit is niet altijd kwaliteit, en de enorme aantallen zijn niet de doorslaggevende aanleiding om Broederliefde uit te roepen tot onze favoriete act van 2016. Ze hebben veel meer gedaan dan alleen vaak beluisterd worden. Ze hebben een hele stad terug op de kaart gezet. Rotterdam is altijd voorloper geweest in Nederlandse hiphop, met mannen als U-Niq en Winne als aanvoerders. Maar uit diepgravend onderzoek van journalistiek platform Supergaande (ook een hoogtepunt van 2016, s/o) blijkt dat Winne tegenwoordig door de jeugd wordt verward met Nelson Mandela.

Sinds de geboorte van Broederliefde scandeert iedereen – zelfs Jan Joost uit het pittoreske dorpje Melick in Limburg – met trots ‘SPANGEN HIERSZO!!1!’, en sinds de terugkeer van Sparta in de Eredivisie heeft de Rotterdamse wijk twee organisaties van landelijke faam waar ze trots op kunnen zijn. Laten die twee parels nou volgend jaar samenkomen, wanneer Broederliefde een show geeft in het stadion. Er bestaat geen betere manier om aan de wijk te laten zien dat ze trots zijn op waar ze vandaan komen en die achtergrond nooit zullen verloochenen.

Naast het creëren van een gevoel van eenheid in de stad Rotterdam hebben de jongens dat ook op grotere schaal gedaan. Hoewel de streams en views boekdelen spreken is er nog altijd een aanhoudend gevoel van ‘wij tegen de rest’, waarin ‘de rest’ de gevestigde orde is. Matthijs van Nieuwkerk die rappers over hun bolletje aait, het gebrek aan airplay op grote radiostations en prominente plekken op festivals zijn altijd elementen waar de hiphopgemeenschap zich als een team tegen heeft verzet, en hoogstwaarschijnlijk gaat Broederliefde de act zijn die nu echt een brug gaat bouwen tussen deze twee werelden.

Het beste voorteken daarvan is het liedje met Jan Smit. Op het moment dat Jan je belt voor een collabo begint je bankrekening al vol te lopen, en groeien de kansen dat je wordt geboekt op alle TROS-muziekfestijnen van dit jaar met ongeveer tweehonderd procent. Maar het mooiste aan dit verhaal is dat de rollen sinds het enorme succes van Broederliefde zijn omgedraaid. Jan wordt heus niet geboekt op Appelsap volgend jaar, maar hij is wel degene die profiteert van de faam van Broederliefde, en niet andersom.

Maar wat het belangrijkste is, is dat je ziet dat ze alles met het volste plezier doen. Ze blijven met z’n allen iedere award lachend in ontvangst nemen, zijn trots als ze op een CD staan tussen artiesten als Tino Martin en Driekes Hoekstra en worden nog altijd verlegen als ze in programma’s aanwezig zijn waar over hun succes gepraat wordt. Laten we hopen dat dit voor altijd zo blijft.



