Herman Brusselmans over zijn alcoholverslaving, zijn veel jongere vriendin en voor het eerst naar de supermarkt gaan

Dit is de derde aflevering van The Therapist, de serie van VICELAND waarin bekende Vlamingen tijdens intieme therapiesessies het hemd van het lijf worden gevraagd door psychiater Glenn Helberg.

In deze sessie gaat Glenn op zoek naar de bron van Herman Brusselmans zijn angsten en agressie. De schrijver groeide op in het gewelddadige milieu van de veehandel. Naar eigen zeggen was zijn eerste woordje ‘klootzak’. Brusselmans vertelt ook hoe hij in de jaren tachtig zijn angstaanvallen bestreed met een alcoholverslaving, tot hij de literatuur vond.

Agressie en angsten spelen ook een rol in de relatie met zijn vrijgevochten, 34 jaar jongere vriendin. Hij bezocht al een relatietherapeut voor zijn jaloezie en moet op zijn zestigste voor het eerst zelf zijn boekhouding doen of naar de supermarkt gaan.

The Therapist is iedere donderdag om 20:30 te zien op VICELAND (Telenet kanaal 21, Proximus kanaal 104 en Orange TV 17).