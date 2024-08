Ik raakte verslaafd aan heroïne voor de ogen van 1,5 miljoen subscribers

Taylor Nicole Dean is zowat de koningin van PetTube, een YouTube community voor bloggers met (vaak bijzondere) huisdieren. In vier jaar tijd wist ze meer dan 1,5 miljoen abonnees te verzamelen met haar video’s waarin ze haar leven met haar huisdieren bespreekt. Zo heeft ze onder andere een egel, slangen, katten, hagedissen en nog veel meer.



Ze was heel actief op YouTube, totdat ze opeens verdween voor zes maanden. Daarna kwam ze terug met video waarin ze verklaarde dat ze verslaafd was aan heroïne. In deze video volgen we Taylor’s overweldigende en heel plotse succes, laten we zien hoe een verslaving haar leven wist over te nemen en vragen we haar hoe het nu met haar gaat.

