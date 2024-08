Het Belgische schoenenmerk Rombaut tilt de lelijke sneakertrend naar een volgend niveau

Dit artikel verscheen eerder op i-D Nederland.

Wanneer je aan vegan schoenen denkt, denk je waarschijnlijk niet meteen aan cowboylaarzen en sneakers in één. Niet gek ook. Maar de schoenen van de Vlaamse ontwerper Mats Rombaut, oprichter van het duurzame schoenenmerk Rombaut, gaan daar verandering in brengen.

Mats creëert (als zelfverklaarde “ongezonde veganist” die van feesten en drinken houdt) schoenen die het tegenovergestelde zijn van de hardnekkige stereotypes over veganistisch schoeisel. Zijn ontwerpen zijn duurzaam en een tikkeltje ironisch, bedoeld voor club-kids en early adopters die niet bang zijn op te vallen. Duurzaamheid en innovatie vormen de kern van zijn merk; en zo weet Mats zware onderwerpen als milieuvervuiling te combineren met iets aangenaams als schoenen.

Mats werkt vanuit zijn studio in Parijs, waar hij zijn ontwerpen handmatig afwerkt nadat ze geproduceerd zijn in Portugal. We belden hem tijdens een dag op het strand in Nederland. “Er gaat een verhaal rond dat ik uit een familie van schoenmakers kom,” zegt Mats. “Dat is niet waar. Een journalist haalde een quote aan in een interview waarin ik vertel dat mijn opa klompen maakte, en dat is vervolgens een eigen leven gaan leiden.”

Mats kwam dus niet door familie in het schoenmakersvak terecht, maar hij noemt de ambacht van het vak wel de grootste aantrekkingskracht. “Ik werk al bijna tien jaar in de modeindustrie, maar ik vond schoenen maken altijd fascinerend. Het is net een puzzel,” zegt hij.

De modecarrière van Mats begon met een stageplaats als productontwikkelaar bij Lanvin. Een jaar later ging hij aan de slag voor Damir Doma. Terwijl hij daar schoenen en andere lederwaren maakte, voelde hij zich steeds minder comfortabel bij het gebruik van leer en bont. “In die tijd werd ik vegetariër en werd ik me bewust van de vee-industrie en de impact daarvan op het milieu.” Hij voegt toe: “het feit dat ik me er niet goed bij voelde was een extra motivatie om een eigen merk te starten.”

Vijf jaar geleden maakte hij de stap en startte hij Rombaut om het gat op de veganistische schoenenmarkt te dichten. “Ik ben begonnen met schoenen omdat het een grotere uitdaging was,” zegt Mats. “Rond die tijd verkocht alleen Dr. Martens vegan schoenen.”

Duurzaam en milieuvriendelijk ontwerpen was altijd het doel, maar er was in het begin weinig informatie beschikbaar over duurzame alternatieven voor leer, waardoor ook het publiek sceptisch was. Daardoor verliep het ontwerpproces aanvankelijk moeizaam. Hij startte met het gebruik van uitsluitend natuurlijke materialen, zoals boomschors, en coatte ze daarna handmatig met een rubber. Omdat zijn schoenen voornamelijk uit handwerk bestonden kostte een paar schoenen minimaal 600 euro.

“Mensen hadden hun bedenkingen over de kwaliteit van de producten, omdat het geen leer is,” zegt Mats. “Maar nu er ontwerpers zijn als Stella McCartney die luxeproducten verkopen zonder leer, en steeds meer beroemdheden veganistisch leven, is de perceptie van luxe materialen dramatisch veranderd.” Hij gebruikt nog steeds biologisch katoen met een rubberen coating, maar door ontwikkelingen in de industrie voor alternatief leer kan hij nu ook ーvoor een wat lagere prijsー schoenen maken van PU, Piñatex, synthetisch leer, en kurk.

Zijn innovatieve benadering van materialen sloeg ook over naar zijn persoonlijke hobby: het fantaseren over ongewone schoen-hybrides. Zodoende liet Rombaut ook schoenen gemaakt van groentes zien op Instagram, waarmee hij een eervolle vermelding kreeg op de lijst ‘instagramaccounts vol lelijke schoenen’ van vogue.com.

“Ik maakte mijn groente-schoenen omdat ik graag wilde laten zien dat mijn schoenen vegan zijn, maar ik wist niet zo goed hoe ik dat kon doen,” lacht hij. “Twee jaar geleden maakte ik een campagne met een schoen die op sushi leek, en sindsdien heb ik meer hybrides gemaakt.”

De Boccaccio Cowboy Sneaker is een van de modellen die echt gerealiseerd is, al begon het ontwerp meer als een grapje. De basis van de schoen bestaat uit de Boccaccio sneaker, en is vernoemd naar de legendarische club in Halen. Muziek is een veelvuldige bron van inspiratie in Mats’ collecties, maar hij voegde de cowboylaars toe omdat hij “iets wilde creëren wat oncomfortabel is om naar te kijken”. Dat is hem gelukt. De inkopers in zijn showroom zijn huiverig over de schoen en bijna niemand heeft ze ingekocht.

Hij hoopt dat meer mensen zijn avontuurlijke schoenen gaan uitproberen, nu ze vaker in het straatbeeld zijn verschenen. Tommy Cash, een rapper uit Estland, gaat de schoenen dragen tijdens zijn tour in april, wat goed past bij zijn excentrieke stijl en liefde voor paarden. Mats gaf ook hints over andere beroemdheden die in de toekomst zijn schoenen gaan dragen. Het is niet de eerste keer dat Rombaut gedragen wordt door een beroemdheid ーBella Hadid is al fanーmaar Mats vindt dat allemaal niet zo spannend. Met zijn humoristische en sarcastische manier van ontwerpen heeft hij altijd in willen gaan tegen een industrie waarin mensen dingen pas mooi vinden nadat een beroemdheid ze draagt. “Als je rondkijkt in de modeindustrie is het lastig om niet ontmoedigd te raken. Het was moeilijk om als nieuwkomer iets nieuws te proberen, dus ik probeerde er maar iets grappigs van te maken.” Daar voegt hij aan toe: “Het helpt een beetje dat Bella Hadid mijn schoenen draagt, maar persoonlijk heeft het geen effect op me.” Drie jaar geleden droegen zijn idolen David Lynch en Alejandro Jodorowsky zijn schoenen, wat hij dan weer wel als een definiërend moment zag.

Zijn authenticiteit is terug te zien in zijn schoenen, instagramposts, en campagnes. En zo bereikt hij wat anderen slechts probeerden (en vaak jammerlijk in faalden): duurzaamheid en mode naadloos in elkaar over laten lopen, en tegelijkertijd je gevoel voor humor behouden.